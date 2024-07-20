Kanal İstanbul’un çevresindeki araziler satışa çıktı. Mahkeme imar planını iptal etmişti

Bir süredir gündemde olmayan ve iktidarın ‘Çılgın proje’ olarak nitelediği Kanal İstanbul ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Arnavutköy Belediyesi, Kanal İstanbul güzergahındaki 34 taşınmazı satışa çıkardı.

Cumhuriyet gazetesinden Cengiz Karagöz’ün haberine göre, taşınmazlar Durusu, Haraççı, Taşoluk, Boğazköy, Hadımköy, Bolluca, Ömerli mahallelerinde yer alıyor.

İhale ile satılacak taşınmazların yaklaşık bedelinin 1.3 milyar lira olarak belirlendi.

Belediye, geçen aylarda bölgedeki 175.9 milyon TL değerindeki taşınmazını satışa çıkarmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı da Arnavutköy’de birçok taşınmazı satışa sunmuştu. İhaleye çıkarılan son taşınmazla birlikte 2024 yılında proje güzergâhında kamu eliyle satışa çıkarılan taşınmazların bedeli 2 milyar TL’yi aştı.

MAHKEMEDEN İPTAL KARARI ÇIKMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) açtığı davalar sonucu bölgenin bütün planları İstanbul 11. İdare Mahkemesi tarafından 2023 Aralık ve 2024 Ocak ayında ayrı ayrı verilen kararla iptal edilmişti. Başka bir davada İstanbul 3. İdare Mahkemesi, Emlak Konut Dursunköy projesinin bulunduğu 2. etabın imar planlarını 29 Aralık 2023’te iptal etmişti.