Kanal İstanbul'un tüm detaylarını Erdoğan'a anlattılar. 'Çılgın proje' yeniden tartışmaların merkezine oturdu

2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘çılgın proje’ olarak duyurduğu Kanal İstanbul, uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye’nin gündemine oturdu. Tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X platformunda yaptığı “Yokluğumu fırsat bilip başladınız” paylaşımı, projeyi tekrar tartışmaların merkezine taşıdı. İmamoğlu’nun paylaşımıyla ortaya çıkan Sazlıdere Barajı havzasında 24 bin konutluk inşaatın başladığı bilgisi, projenin hız kazandığını gösterdi. Ancak, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), ihalelerin önceden yapıldığını ve İmamoğlu’nun tutukluluğuyla bağlantısı olmadığını savundu.

Nefes’te yayımlanan bir habere göre, Kanal İstanbul projesinin detayları netleşti. 27 Şubat 2025’te Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, projeye ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı. Sunuma, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün katıldı. Eyigün’ün sunduğu raporda, projenin teknik ve mali detayları açıklığa kavuştu.

KANAL İSTANBUL'UN YOL HARİTASI

Sunumda yer alan bilgilere göre, Kanal İstanbul projesi şu özelliklerle hayata geçirilecek:

Süre: Projenin tamamlanması 5 yıl sürecek.

Maliyet: Toplam maliyetin 15 milyar dolar (yaklaşık 570 milyar TL) olması öngörülüyor.

Finansman: Kamu-Özel İş Birliği modeliyle tamamen özel sektör finansmanıyla gerçekleştirilecek.

Ölçüler: Kanal, 21 metre derinliğinde ve 360 metre genişliğinde olacak.

Köprüler: Proje kapsamında inşa edilecek 6 köprünün maliyeti ise 1,4 milyar dolar (yaklaşık 53,2 milyar TL) olarak hesaplanıyor.