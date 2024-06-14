Kanala atlayan karısını kurtarmak isterken suda kaybolan adam ölü bulundu

Kaynak: İHA
Kanala atlayan karısını kurtarmak isterken suda kaybolan adam ölü bulundu

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde bir sulama kanalında trajik bir olay meydana geldi. Duvar Bozo (33) ve eşi Vehibe C. (24) isimli çift, motosikletleriyle seyir halindeyken kanal kenarında durdu.

İddiaya göre, çift arasında bir tartışma yaşandıktan sonra kadın ansızın sulama kanalına atladı. Eşini kurtarmak isteyen Duvar Bozo da hemen peşinden atladı. Ancak çırpınırken akıntıya kapılan Bozo, gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sualtı Grup Amirliğine bağlı ekipler, Duvar Bozo'yu bulmak için arama çalışmalarına başladılar.

Uzun bir arama sürecinin ardından Duvar Bozo'nun cansız bedeni sulama kanalında bulundu. Bozo'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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