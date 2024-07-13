Kanala düşen araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA
Kanala düşen araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

Van'ın Edremit ilçesinde kanala devrilen hafif ticari araçta baba ve oğul hayatını kaybetti.

Van'ın Edremit ilçesinde, Gevaş yönünden gelen Bilal Korkmaz yönetimindeki hafif ticari araç, Edremit'te bir kanala düştü.

Olayın bildirilmesi üzerine Edremit Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup amirliği dalgıçları, 112 Acil Sağlık ekipleri ve UMKE personeli bölgeye sevk edildi.

Polis dalgıçları, suya inerek araçta mahsur kalanları kurtardı.

Alınan bilgilere göre, olayda sürücü Bilal Korkmaz ile oğlu Muhammet Korkmaz hayatını kaybederken, yaralı olarak çıkarılan diğer oğlu Ömer Korkmaz ise Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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