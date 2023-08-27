Kanalda boğulma tehlikesi geçiren çocuk yaşam savaşını kaybetti

Batman'da bir hafta önce girdikleri sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren iki kardeşten Sümeyye Okuyucu (12), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

KAYNAK: DHA
Kanalda boğulma tehlikesi geçiren çocuk yaşam savaşını kaybetti

Aileleriyle sulama kanalı kenarına pikniğe Sümeyye Okuyucu ile ismi öğrenilemeyen kardeşi, sıcak havadan bunalıp, suya girdi. Ancak bir süre sonra kardeşler, suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, suya atlayarak çocukları çıkardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kardeşler, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kardeşlerden Sümeyye Okuyucu, bugün Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir haftadır süren yaşam mücadelesini kaybetti. Okuyucu’nun cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Öne Çıkanlar
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
Son derece rahatsız edici
Son derece rahatsız edici
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Son Haberler
Instagram'da görünmez olmak isteyenlere müthiş özellik: DM'de okundu bilgisi de kapatılabilecek Teknoloji - Otomotiv
Instagram'da görünmez olmak isteyenlere müthiş özellik: DM'de okundu bilgisi de kapatılabilecek
Makilik alanda yangın Güncel
Makilik alanda yangın
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi? Keşfet
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
Taliban'ın kadınlara yasakları bitmiyor. Şimdi de milli parklara girişlerini yasakladılar Dünya
Taliban'ın kadınlara yasakları bitmiyor. Şimdi de milli parklara girişlerini yasakladılar
Yunan askerlerinin geri ittiği 19 sığınmacıyı Sahil Güvenlik Ekipleri kurtardı Güncel
Yunan askerlerinin geri ittiği 19 sığınmacıyı Sahil Güvenlik Ekipleri kurtardı
Marmara Adası açıklarında gezi teknesi alabora oldu: 1 ölü Güncel
Marmara Adası açıklarında gezi teknesi alabora oldu: 1 ölü
Süleyman Soylu hakkında çıkan habere sinirlendi. 6 yayın organını hedefe aldı Siyaset
Süleyman Soylu hakkında çıkan habere sinirlendi. 6 yayın organını hedefe aldı