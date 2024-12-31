Kanalizasyon çukuru adamı yuttu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde rögar kapağına basarak 3 metrelik kanalizasyon çukuruna düşen kişinin yardımına çevredeki esnaf yetişti. Bacağından yaralanan şahıs hastanede tedaviye alındı.

Mustafa Kemal Mahallesi'nde kısa süre önce belediyenin asfaltlama çalışması yaptığı yolda rögar kapağına basarak 3 metrelik çukura düşen şahsı fark eden çevredeki esnaf yardıma koştu.

Çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kanalizasyon çukuruna düşen vatandaşı kurtaran esnaf Naci Uyuzlu (44), “Yaklaşık bir ay önce asfalt çalışması için başlayan çalışma sonrası mazgal kapaklarında oynama oldu. Bugün bir vatandaş da bu mazgaldan dolayı neredeyse canından olacaktı. Kanalizasyonun içine bir vatandaş düştü. Kapak göğsüne vurdu ve ayağı yaralandı" dedi.

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Uyuzlu "Vatandaşın kanalizasyona düştüğünü esnaf komşularımız fark etti ve hemen içinden çıkarttılar kendisini ama durumu biraz kötüydü. Ayağının yarasından çok kendisinin söylediğine göre göğsünün ağrıdığını söyledi. Ambulanstaki doktorlara da aynı şekilde göğsünde şiddetli ağrı olduğunu dile getirdi. Biz yaklaşık dört beş esnaf komşularımız kanalizasyona düşer düşmez fark ettik arkasından hemen yardıma koştuk. Ambulansın gelmesi çok uzun sürmedi" dedi.

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