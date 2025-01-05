Kanalizasyon kazısında insan kemikleri ortaya çıktı! Çalışmalar genişletildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kanalizasyon kazısında insan kemikleri ortaya çıktı! Çalışmalar genişletildi

Burdur'da İl Özel İdare ekiplerinin kanalizasyon hattı çalışması sırasında insan kemikleri bulundu.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki öğretmenevinin bahçesinde İl Özel İdare ekipleri tarafından yapılan kanalizasyon hattı çalışmalarında, insan kemikleri bulundu.

Kazı sırasında kemikleri fark eden ekipler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, etrafını şeritle çevirdikleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Burdur tarihi üzerine araştırma gerçekleştiren eski Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, bölgenin kentte yaşayan gayrimüslimlere ait mezarlık alanı olduğunu belirtti.

Kanalizasyon kazısında insan kemikleri ortaya çıktı! Çalışmalar genişletildi

Kanalizasyon kazısında insan kemikleri ortaya çıktı! Çalışmalar genişletildi

Kanalizasyon kazısında insan kemikleri ortaya çıktı! Çalışmalar genişletildi

Kanalizasyon kazısında insan kemikleri ortaya çıktı! Çalışmalar genişletildi

Kanalizasyon kazısında insan kemikleri ortaya çıktı! Çalışmalar genişletildi

Kanalizasyon kazısında insan kemikleri ortaya çıktı! Çalışmalar genişletildi

Kanalizasyon kazısında insan kemikleri ortaya çıktı! Çalışmalar genişletildi

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