Kanalizasyon kazısındaki göçükte hayatını kaybeden 2 işçi toprağa verildi

Olay, dün öğle saatlerinde, Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Sena Sokak'ta inşaatı devam eden binanın önünde meydana geldi.

Özel firma tarafından binaya kanalizasyon bağlantısı için yapılan kazı çalışması sırasında göçük oldu. Toprak altında kalan Sinan Yılmaz ile İzzet Kesin, hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Ölen işçiler için bugün Polatlı'daki Yeni Mahalle Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Ayakta durmakta zorluk çeken işçilerin yakınları, taziyeleri kabul etti. Keskin ile Yılmaz'ın cenazeleri, namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan inşaat sorumlusunun sorgusunun devam ettiği öğrenildi.