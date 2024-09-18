Kanalizasyon kokusunu önlemek için rögarı baza ile kapattılar

Rögar kapağının olmaması nedeniyle mahalle kokudan etkilenirken, yetkililerden gerekli önlemler alınmaması üzerine sakinler, rögarın üstünü bir baza ile kapatarak koku sorununu çözmeye çalıştı.

Mahalle sakinleri, öğrenci yurdunun önünde bulunan rögarın sokağa akmasıyla karşılaştı. İlk olarak boru döşeyerek geçici bir çözüm arayan sakinler, daha sonra rögarın üstünü bir baza ile kapatarak kokunun etkisini azaltmaya çalıştı. Mahalle sakinlerinden Serhat Arslan, yaklaşık 7 yıldır bu sorunu yaşadıklarını belirterek, koku ve akan su nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını, baza ile geçici bir çözüm bulduklarını fakat kalıcı çözüm için yetkililerin müdahale etmesi gerektiğini ifade etti.

Mahallede yaşayan kadınlar, yıllardır yaşadıkları koku sorunu nedeniyle zor günler geçirdiklerini ve baza ile kısmi bir rahatlama sağladıklarını söyledi. Ancak kalıcı bir çözüm için yetkililerin konuya duyarlı olmalarını ve gereken adımları atmaları gerektiğini belirttiler.