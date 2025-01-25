Kanalizasyon kuyusuna düşen 3 yavru köpeğin yardımına vatandaş koştu

Kaynak: İHA
Kanalizasyon kuyusuna düşen 3 yavru köpeğin yardımına vatandaş koştu

Hatay'ın Kumlu ilçesinde kanalizasyon kuyusuna düşen 3 yavru köpeği yoldan geçen bir vatandaş fark etti. Vatandaşın elindeki sopayla yavru köpekleri kurtardığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Kumlu ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan kanalizasyon kuyusuna 3 yavru köpek düştü. Yavru köpeklerin kanalizasyon kuyusundaki seslerini duyan Mustafa Irmak, yardıma koştu.

Yavru köpeklerin kurtarmak için çalışma başlatan Irmak, elindeki sopayla 3 yavru köpeği kurtardı. Irmak'ın yürek ısıtan o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Irmak tarafından kurtarılan yavru köpekler, veteriner tarafından tedavilerinin yapılmasının ardından Gaziantep'te bulunan yeni sahiplerine ulaştırılacaklar.

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