Kanalizasyona düşen çocuktan saatler sonra iyi haber

Çin'in Guizhou eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi etkisini sürdürüyor. Okuldan dönerken sel sırasında kaybolan ayakkabısını almaya çalışan 8 yaşındaki bir kız çocuğu, kanalizasyona sürüklendi. İtfaiye ekibi küçük çocuğu 7 saat sonra kurtardı.

Ekipler, çocuğun kanalizasyon borusunda yaklaşık 10 metre aşağıda yatay bir çubuğa tutunarak hayatta kaldığını belirtti. Çocukta herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

Guizhou'yu vuran sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetmişti.