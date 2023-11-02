Kanarya Adaları'na göç akını: 1 ayda 15 bin düzensiz göçmen geldi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1 Ocak-31 Ekim döneminde Kuzey Afrika kıyılarından Kanarya Adaları kıyılarına 30 bin 479 düzensiz göçmenin geldiği belirtildi. Bu sayının 15 bin 503'ünün, ekim ayında geldiği kaydedildi.

Bölgede 31 bin 678 düzensiz göçmenin geldiği 2006'daki krize benzer bir durum yaşanırken bu yılki sayının daha fazla olacağı öngörülüyor.

El Hierro, Lanzarote ve Tenerife adaları başta olmak üzere ekimde rekor sayıda düzensiz göçmen alan Kanarya Adaları'na geçen ay düzensiz göçmenleri taşıyan toplam 447 bot veya teknenin geldiği bilgisi paylaşıldı.

EKİM AYINDA EN AZ 27 DÜZENSİZ GÖÇMEN YOLCULUK SIRASINDA ÖLDÜ

Ekimde Kuzey Afrika kıyılarından Kanarya Adaları'na doğru düzensiz göçte kötü hava koşullarından ötürü en az 27 kişinin yolculuk sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.

Kanarya Adaları'na gelen düzensiz göçmenlerde reşit olmayan ve ebeveynsiz seyahat eden çocukların sayısında da artış olduğu bildirildi.

EBEVEYNSİZ ÇOCUK SAYISI 4 BİN 700'Ü AŞTI

Kanarya Adaları Özerk Yönetim Hükümeti Sosyal Refah Bakanı Candeleria Delgado, bölgede reşit olmayan, ebeveynsiz çocuk sayısının 4 bin 700'ü aştığını ve bunların ihtiyaçlarının karşılanmasında zorluklar yaşadıklarını duyurdu.

İspanya Göç Bakanlığı, Kanarya Adaları'ndaki düzensiz göçmen çocukların bakım ve konaklama ihtiyaçlarının karşılanması için yıl içinde bugüne kadar 75 milyon avroluk yardım yaptıklarını açıkladı.