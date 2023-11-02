Kanarya Adaları'na göç akını: 1 ayda 15 bin düzensiz göçmen geldi

İspanya İçişleri Bakanlığı, Kanarya Adaları'na geçen ay Kuzey Afrika'dan gelen düzensiz göçmen sayısını, 15 bin 503 olarak açıkladı.

KAYNAK: AA
Kanarya Adaları'na göç akını: 1 ayda 15 bin düzensiz göçmen geldi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1 Ocak-31 Ekim döneminde Kuzey Afrika kıyılarından Kanarya Adaları kıyılarına 30 bin 479 düzensiz göçmenin geldiği belirtildi. Bu sayının 15 bin 503'ünün, ekim ayında geldiği kaydedildi.

Bölgede 31 bin 678 düzensiz göçmenin geldiği 2006'daki krize benzer bir durum yaşanırken bu yılki sayının daha fazla olacağı öngörülüyor.

El Hierro, Lanzarote ve Tenerife adaları başta olmak üzere ekimde rekor sayıda düzensiz göçmen alan Kanarya Adaları'na geçen ay düzensiz göçmenleri taşıyan toplam 447 bot veya teknenin geldiği bilgisi paylaşıldı.

EKİM AYINDA EN AZ 27 DÜZENSİZ GÖÇMEN YOLCULUK SIRASINDA ÖLDÜ

Ekimde Kuzey Afrika kıyılarından Kanarya Adaları'na doğru düzensiz göçte kötü hava koşullarından ötürü en az 27 kişinin yolculuk sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.

Kanarya Adaları'na gelen düzensiz göçmenlerde reşit olmayan ve ebeveynsiz seyahat eden çocukların sayısında da artış olduğu bildirildi.

EBEVEYNSİZ ÇOCUK SAYISI 4 BİN 700'Ü AŞTI

Kanarya Adaları Özerk Yönetim Hükümeti Sosyal Refah Bakanı Candeleria Delgado, bölgede reşit olmayan, ebeveynsiz çocuk sayısının 4 bin 700'ü aştığını ve bunların ihtiyaçlarının karşılanmasında zorluklar yaşadıklarını duyurdu.

İspanya Göç Bakanlığı, Kanarya Adaları'ndaki düzensiz göçmen çocukların bakım ve konaklama ihtiyaçlarının karşılanması için yıl içinde bugüne kadar 75 milyon avroluk yardım yaptıklarını açıkladı.

Öne Çıkanlar
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Son Haberler
Arnavutluk'ta meclis karıştı. Sis bombası attılar Dünya
Arnavutluk'ta meclis karıştı. Sis bombası attılar
Anayasa Mahkemesi’nden şikayet dilekçesi kararı Gündem
Anayasa Mahkemesi’nden şikayet dilekçesi kararı
Pınar Deniz'e Latin Amerika’dan ödül. Teşekkür videosu yayınladı Magazin
Pınar Deniz'e Latin Amerika’dan ödül. Teşekkür videosu yayınladı
Türkiye gıda enflasyonunda dünya dördüncüsü oldu Ekonomi
Türkiye gıda enflasyonunda dünya dördüncüsü oldu
AYM’den Tolga Şardan’ın tutukluluğunu etkileyecek flaş hamle Gündem
AYM’den Tolga Şardan’ın tutukluluğunu etkileyecek flaş hamle
Biden'dan Gazze açıklaması: Bir molaya ihtiyaç var Dünya
Biden'dan Gazze açıklaması: Bir molaya ihtiyaç var
Can Tanrıyar hakim ve savcıları canından bezdirmiş. Sacit Aslan açıkladı Magazin
Can Tanrıyar hakim ve savcıları canından bezdirmiş. Sacit Aslan açıkladı