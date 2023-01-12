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Fenerbahçe Haji Wright'ın peşinde

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 23:53
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Kanarya bombayı patlattı. Ezeli rakipler yarışta

Fenerbahçe Haji Wright'ın peşinde
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Fenerbahçe'de transfer konusunda sular durulmuyor. Sarı lacivertli ekip, Samet Akaydın hamlesi ve Jayden Oosterwolde görüşmelerinin ardından bir transfer bombasını da yurt içinde patlamaya çabalıyor.

Antalyaspor'un ABD'li gözde golcüsü Haji Wright için oyuncunun kulübüyle bir görüşme gerçekleştiren sarı lacivertli yönetimin, transferde aşama kaydetmeye başladığı ifade edildi.

10 GOL ATARAK YILDIZLAŞTI
SönderjyskE'den Antalyaspor'a 1.8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 24 yaşındaki Amerikalı milli hücumcu Haji Wright, bu sezon oynadığı 16 maçta 10 gol atıp 1 asist yaptı.

YARI YARIYA BİR GOL ORTALAMASI
Haji Wright, Süper Lig kariyerinde çıktığı toplam 48 maçta 24 gol atıp 3 asist yaptı. Fenerbahçe'nin oyuncu için nabız yokladıktan sonra resmi transfer teklifini gerçekleştirmek üzere hazırlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.

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Poyraz
13.01.2023 01:01
Fenere 2 tane adam gibi stoper lazım gerisi hikaye  
 
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