Fenerbahçe Haji Wright'ın peşinde

Fenerbahçe'de transfer konusunda sular durulmuyor. Sarı lacivertli ekip, Samet Akaydın hamlesi ve Jayden Oosterwolde görüşmelerinin ardından bir transfer bombasını da yurt içinde patlamaya çabalıyor.

Antalyaspor'un ABD'li gözde golcüsü Haji Wright için oyuncunun kulübüyle bir görüşme gerçekleştiren sarı lacivertli yönetimin, transferde aşama kaydetmeye başladığı ifade edildi.

10 GOL ATARAK YILDIZLAŞTI

SönderjyskE'den Antalyaspor'a 1.8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 24 yaşındaki Amerikalı milli hücumcu Haji Wright, bu sezon oynadığı 16 maçta 10 gol atıp 1 asist yaptı.

YARI YARIYA BİR GOL ORTALAMASI

Haji Wright, Süper Lig kariyerinde çıktığı toplam 48 maçta 24 gol atıp 3 asist yaptı. Fenerbahçe'nin oyuncu için nabız yokladıktan sonra resmi transfer teklifini gerçekleştirmek üzere hazırlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.