Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşmada Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen, yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Ligde son oynadığı Fatih Karagümrük mücadelesini 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Alman ekibi Stuttgart'ı da 1-0'lık skorla geçmeyi başardı.

9 hafta sonunda 19 puan toplayan Tedesco'nun öğrencileri, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde üçüncü sırada.

Ligde çıktığı son 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan Gaziantep FK ise, haftaya 17 puanla 4. sırada girdi.

GAZİANTEP FK VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Gaziantep FK: Burak, Arda, Tayyip, Rodrigues, Perez, Melih, Camara, Lungoyi, Kozlowski, Maxim, Bayo.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Edson, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, Talisca.

