Kanarya, Konya'ya 4 eksikle gidiyor

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe yarın saat 20.00'de Konyaspor’a konuk olacak. Ligde sarı-lacivertliler, 17 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 39 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Yeşil-beyazlılar ise 17 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda aldığı 20 puanla 13. sırada yer alıyor. Ligde geçtiğimiz hafta Atakaş Hatayspor'u mağlup eden Kanarya, rakibini yenerek galibiyet serisi elde etmek ve 3 sezondur puan kaybı yaşadığı Konya'dan 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

SON MAÇTA GOL SESİ ÇIKMADI

Konyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 46 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 34 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 8 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip fileleri 119 kez havalandırırken, Konyaspor 49 golle karşılık verdi. Taraflar arasında son mücadele Konya'da oynanırken, maç golsüz tamamlandı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK VAR

Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek ile sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat, bu maçta forma giyemeyecek. Kaleci Dominik Livakovic'in durumu ise belirsiz.