Kanaryalar satışa çıktı: Kuş Borsası’nda sıkı pazarlık: 1000 TL’ye ulaştı!

Kütahya Serinofil Derneği’nin düzenlediği “Kuş Borsası”, renkli anlara ve sıkı pazarlıklara sahne oldu.

Haftada bir düzenlenen etkinlikte, özellikle rengarenk kanaryalar ve muhabbet kuşları büyük ilgi topladı. Kanaryaların fiyatları 300 TL’den 1000 TL’ye kadar değişirken, alıcılar ve satıcılar arasında yoğun pazarlıklar yaşandı.

kanaryalar-satisa-cikti-kus-borsasinda-siki-pazarlik-1000-tlye-ulasti-yenicag-1.jpg

Kütahya Serinofil Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Berk, federasyona bağlı resmi bilezikli kuşların yarışmalara katıldığını belirterek, “Burada kuşlar cinsine, güzelliğine ve özelliklerine göre derecelendiriliyor. Yoğun ilginin sebebi de bu. Gönderilen kuşlar ne kadar çok derece alırsa üreticilerimizin şevki o kadar artıyor. Ayrıca derece yapan kuşların sahipleri Türkiye genelinde de federasyon aracılığıyla isim yapmış oluyor. Bu nedenle sadece Kütahya’da değil, ülke çapında da ses getiriyor.” dedi.

kanaryalar-satisa-cikti-kus-borsasinda-siki-pazarlik-1000-tlye-ulasti-yenicag-2.jpg

Berk, Kütahya’da İzabel, Agat, Almansepeli, Grikanat, Fiorino ve Parizien kanaryalarının popüler olduğunu söyleyerek, kuş beslemenin hobi olmanın ötesinde bir terapi gibi olduğunu vurguladı.

kanaryalar-satisa-cikti-kus-borsasinda-siki-pazarlik-1000-tlye-ulasti-yenicag-3.jpg

Berk, “Günde 5-6 saatim kuşlarla ilgilenmekle geçiyor. Kümesin temizliği, kuşların mamaları, bakımı, ilaçları derken vaktimiz doluyor. Bu uğraş kahve köşelerinden bizi uzak tutuyor, stres atmamızı sağlıyor. Bizim için asıl amaç para kazanmak değil, yetiştirdiğimiz kuşları yarışmalara göndermek. Derece aldığımızda da bu bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

kanaryalar-satisa-cikti-kus-borsasinda-siki-pazarlik-1000-tlye-ulasti-yenicag-4.jpg

kanaryalar-satisa-cikti-kus-borsasinda-siki-pazarlik-1000-tlye-ulasti-yenicag-5.jpg

kanaryalar-satisa-cikti-kus-borsasinda-siki-pazarlik-1000-tlye-ulasti-yenicag-6.jpg

