Fenerbahçeli oyuncunun yeni adresi belli oldu

Mauricio Lemos’un Fenerbahçe kariyeri bir türlü istediği gibi gitmiyor.

Jorge Jesus, Uruguaylı stopere bu sezon 5 resmi maçta şans verdi. Ancak Lemos, geniş kadro nedeniyle TFF’ye ve UEFA’ya bildirilen listenin dışında kaldı. Takımla antrenmanlarını sürdüren 26 yaşındaki savunmacıya ülkesinden Penarol talip oldu. Lemos’un Sarı- Lacivertliler ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Kötü bir sezon geçiren ve şimdiden kadroyu güçlendirmek için kolları sıvayan Penarol’un, bir dönem Milli formayı da giyen stoperi mutlaka transfer etmek istediği belirtildi.