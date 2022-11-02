Fenerbahçeli oyuncunun yeni adresi belli oldu

Mauricio Lemos’un Fenerbahçe kariyeri bir türlü istediği gibi gitmiyor.
Jorge Jesus, Uruguaylı stopere bu sezon 5 resmi maçta şans verdi. Ancak Lemos, geniş kadro nedeniyle TFF’ye ve UEFA’ya bildirilen listenin dışında kaldı. Takımla antrenmanlarını sürdüren 26 yaşındaki savunmacıya ülkesinden Penarol talip oldu. Lemos’un Sarı- Lacivertliler ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Kötü bir sezon geçiren ve şimdiden kadroyu güçlendirmek için kolları sıvayan Penarol’un, bir dönem Milli formayı da giyen stoperi mutlaka transfer etmek istediği belirtildi.
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