Kanaryaotu yaralara iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan kanaryaotunun faydaları dikkat çekti.

KANAMALARI BÖYLE DURDURUYOR

Kanamayı durdurucu etkileri ile kanamaları durdurur ve yaraların iyileşmesini hızlandırır.

KANARYAOTU NEDİR?

Bileşikgiller familyasından bir bitki cinsidir. Adikanaryaotu denilen çeşidi, bütün yıl boyunca çiçek açan 10-40 santimetre boyunda bir veya iki yıllık otsu bir bitkidir. Çiçekleri küçük silindir şeklindedir. Meyvelerinin içeriğinde uçucu yağ, tanen, reçine, inulin vardır. Köklerinde ise; "Senecin" ve "Senecionin" adlı iki alkoloid bulunur.

KANARYA OTU NASIL KULLANILIR?

Bitkinin toprak üstü kısımları kurutulduktan sonra suda kaynatılarak kullanılır.

Kökleri zehirlidir.