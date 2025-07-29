Kanatsız Kartal

Beşiktaş sezonu kendi sahasında bozguna uğrayarak açtı. UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında 41 bin kişinin tıka basa doldurduğu Tüpraş Stadyumunda Shakhtar Donetsk takımına 4-2 mağlup oldu. Geçen sezon 1 Haziran itibariyle son bulmuştu. Çok kötü geçen sezonun ardından yapılan transferler, takımın Avusturya kampı, basına verilen pozitif açıklamalar derken geçen sezondan farklı bir Beşiktaş görmek istiyorduk, maalesef geçen sezonu aratan bir Beşiktaş gördük sahada. Bu kadar kötü, ne yaptığını bilmeyen, biraz daha ileri gideceğim 3 pas yapamayan bir takım var sahada.

Beşiktaş hazırlık kampını Avusturya’da geçirdi. Ole hocam bu oyuncular kampa mı gitti, tatile mi? Antrenman mı yaptılar, okey mi oynadılar? Sahada yürüyecek halleri yoktu. Shakhtar Donetsk haklı, tertemiz bir galibiyet aldı. Arda Turan Beşiktaş’ı çok iyi analiz etmiş, takımı karşılaşmaya müthiş hazırlamış. Tebrik ederim Arda hocam, yolun ve bahtın açık olsun. Gelelim 4-2 mağlubiyetimize. Nur topu gibi bir yenilgi aldık. Bu yenilgi amasız, nedensiz Ole hocaya yazar. Rakibi analiz etmemiş, rakibe göre taktik belirlememiş, en önemlisi hazırlık kampını çok kötü geçirmiş. Ne çalıştırmış oyunculara merak konusu. Rakibinizde sizinle hemen hemen aynı zamanda sezonu açtı, arada bu kadar fizik ve kondisyon farkı olması mümkün değil. Çalışan ile çalışmayan gün yüzüne çıktı.

Beşiktaş’ın defansı evlere şenlik. Yeni transfer edilen sol bek David Jurasek, seni kim bu takıma önerdi, seni kim bu takıma aldırdı, Beşiktaş seviyesinde değil. Daha ileri gideyim Süper Lig seviyesinde değil. Karşılaşmanın 7 dakikasında Alisson Santana’dan o kadar kolay çalım yedi ki; evlere şenlik, o çalımdan sonra golü yedik. Rakip her bire bir kaldığında geçti seni. Hiçbir etki gösteremedin. Yenen 3 golde de hatan var. İkinci yarıda en az 15 orta denemesi yaptın, hiçbirinde tehlikeli bölgede takım arkadaşlarınla buluşturamadın.

3 hafta önceki yazımda Beşiktaş yönetiminin, sözleşmesi biten Arthur Masuaku’yu mutlaka takımda tutması gerektiğini yazmıştım. Masuaku takımı tanıyan, bilen kaliteli bir oyuncu. Ayakları iyi, şut ve orta yapma özelliği çok yüksek. Elimizde böyle değerli oyuncu varken, aldığımız oyuncunun ilk karşılaşmada maçı 7’inci dakikada bitirmesi akıl kârı değil. Beşiktaş kanatsız kartal gibi uçamıyor. Top ne zaman kanatlara inse, özellikle Rashica hiçbir varlık gösteremiyor. Ya geriye oynuyor ya da saçma sapan yerlere pas atıyor. Beşiktaş yönetimin acilen çok kaliteli kanat oyuncuları alması lazım. Yoksa Eylül ayında takım havlu atar.

Shakhtar Donetsk karşılaşmasının rövanşı 31 Temmuz Perşembe günü Polanya’da oynanacak. Bakalım Ole hoca takımı nasıl hazırlayacak.