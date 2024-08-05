Kandaki oksijenle şarj olan pil yapıldı

Çinli bir teknoloji şirketi kalp pili gibi vücuda yerleştirilen pillerin ömrünün sona ermesine çare olacak bir çalışmaya imza attı. Çalışma ile kandaki oksijeni kullanarak enerji üreten biyouyumlu pil geliştirdi. Geliştirilen pilin potansiyel olarak sonsuz ömürlü olması bekleniyor.

Tüm pil esnek gözenekli bir polimer filmle kaplandı. Geliştirilen pil hem cansız ortamda hem de fareler üzerinde yapılan deneylerde başarı elde etti.

Bataryanın verimli bir şekilde çalışması ameliyat yarası kapanıp pilin etrafı kan damarlarıyla kaplandıktan sonra mümkün oluyor. Pildeki kimyasal tepkimelerin ortaya çıkardığı kimyasal bileşenler vücutta kolaylıkla metabolize ediliyor.

Çinli araştırmacılar sıradaki hedeflerinin bataryanın kapasitesini artırmak olduğunu belirtti. Kalp pili gibi vücuda yerleştirilen bataryaların ömrü tükendiğinde ameliyatla çıkarılarak yenilenmesi gerekiyor. Ancak yapılan çalışmanın bu sorunu ortadan kaldırması bekleniyor.

GÖZYAŞIYA ŞARJ OLABİLEN KONTAKT LENS GELİŞTİRİLDİ

Öte yandan geçen yıl Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, akıllı kontakt lenslere güç sağlayabilen ve gözyaşlarıyla şarj edilebilen mikrometre inceliğinde bir pil geliştirdi.

Batarya biyouyumlu malzemelerden oluşuyor ve glikoz bazlı bir kaplamaya sahip. Bu kaplama, pilin içindeki suda bulunan sodyum ve klorür iyonlarıyla reaksiyona girerek elektrik üretmek için devre görevi görebiliyor. Sodyum ve klorür iyonları gözyaşlarında da bulunduğundan, lensler pratik olarak kullanıcı onları takarken şarj edebiliyor.