Milyonlarca insanı etkileyen diyabet ve insülin direnci gibi metabolik sorunlara karşı beslenme alanında yapılan bilimsel çalışmalar, kan şekerini etkin bir şekilde dengeleyebilen üç temel besin grubunu öne çıkardı.

Harvard Tıp Fakültesi ve diğer saygın araştırma merkezlerinden uzmanlar, düzenli tüketimi önerilen bu besinlerin glukoz emilimini yavaşlatarak ani şeker dalgalanmalarını önlediğini bildirdi.

LİF MUCİZESİ VE TARÇININ GÜCÜ

Kan şekerini dengeleme potansiyeli yüksek olan besinlerin başında baklagiller (mercimek ve fasulye), kuruyemişler (özellikle badem ve ceviz) ve tarçın yer aldı. Bu üçlünün, yüksek lif, protein ve sağlıklı yağ içeriğiyle insülin hassasiyetini artırdığı ve tokluk süresini uzattığı uluslararası akademik yayınlarda sıklıkla vurgulandı.

Harvard Tıp Fakültesi'nden diyabet ve obezite araştırmalarıyla tanınan Dr. David Ludwig, lif açısından zengin baklagillerin ve kuruyemişlerin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Kompleks karbonhidratlar ve çözünür lif içeren baklagiller ve yulaf gibi gıdalar, glukozun kan dolaşımına geçişini yavaşlatarak kan şekeri tepkisini önemli ölçüde yumuşatır. Bu, özellikle tip 2 diyabetin yönetimi için hayati bir mekanizmadır."

KURUYEMİŞLER VE SAĞLIKLI YAĞLARIN ROLÜ

Araştırmalar, badem ve ceviz gibi kuruyemişlerin yüksek oranda sağlıklı yağ ve protein içermesi sayesinde doygunluğu artırdığını ve ana öğün sonrası şeker yükselişini kontrol altına aldığını ortaya koydu.

The New England Journal of Medicine'da yayımlanan kapsamlı bir çalışmada, düzenli kuruyemiş tüketiminin diyabet riskini azalttığına dair güçlü veriler sunuldu.

Yale Üniversitesi'nden beslenme fizyolojisi uzmanı Dr. Frank Hu, kuruyemişlerin bu etkisini desteklediğini belirtti.

Dr. Hu, "Sağlıklı yağlar, karbonhidratların sindirimini yavaşlatır. Badem ve cevizdeki tekli ve çoklu doymamış yağlar, insülin yanıtını iyileştiren kritik bileşenlerdir. Porsiyon kontrolü dahilinde bu besinleri tüketmek, genel metabolik sağlığa büyük katkı sağladı" diye ifade etti.

TARÇIN: BAHARAT RAFINDAKİ GİZLİ SİLAH

Üçüncü kilit besin olan tarçın ise içerdiği sinam aldehit adlı biyoaktif bileşik sayesinde bilim insanlarının özel ilgisini çekti.

Bilimsel çalışmalar, bu bileşiğin, insülin reseptörlerinin duyarlılığını artırarak hücrelerin glukozu daha etkin kullanmasına yardımcı olduğunu gösterdi.

Los Angeles California Üniversitesi (UCLA) Metabolizma Araştırmaları Merkezi'nden Prof. Dr. Barbara V. Howard, tarçınla ilgili yapılan meta-analiz sonuçlarına değinerek, "Bazı çalışmalar, tarçının hem açlık kan şekeri hem de uzun süreli kan şekeri göstergesi olan HbA1c seviyelerinde iyileşmeler sağladığını gösterdi. Tarçını, günlük beslenmeye doğal bir destek olarak eklemek, glisemik kontrolü destekleyici bir adım oldu" dedi.

Uzmanlar, kan şekerini dengelemek isteyen bireylerin, bu üç besin grubunu dengeli ve düzenli bir diyetin parçası haline getirmesi gerektiğini, ancak herhangi bir besin takviyesi veya diyet değişikliğine gitmeden önce mutlaka bir sağlık profesyoneline danışması gerektiğini kuvvetle ifade etti.