Kandaki şekeri tuş ediyor! Damar daralmasına duvar örüyor

Son yıllarda artan diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar tehdidi karşısında, beslenme bilimcilerinin dikkati, yüzyıllardır tüketilen mütevazı bir besine, yulaf lapasına çevrildi.

Yapılan kapsamlı bilimsel çalışmalar ve yabancı uzmanların değerlendirmeleri, yulafın içeriğindeki beta-glukan adlı çözünür lifin, kan şekeri ve kolesterol seviyeleri üzerinde şaşırtıcı derecede olumlu etkiler gösterdiğini ortaya koydu.

BİLİMSEL VERİLER KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRDÜĞÜNÜ KANITLADI

Çin'deki Dalian Tıbbi Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı tarafından 2015 yılında gerçekleştirilen ve diyabet hastalarını inceleyen sistematik bir inceleme ve meta-analiz, yulaf tüketiminin önemli metabolik faydaları olduğunu gösterdi.

4000 yıllık besin tüm hastalıklara meydan okuyor! Uzmanlar anlattı

Çalışmanın bulgularına göre, yulaf alımı hastaların açlık kan şekeri konsantrasyonlarını ve glikozillenmiş hemoglobin (HbA1c) seviyelerini anlamlı ölçüde düşürdü.

Araştırmacılar, bu etkinin temel sebebinin, yulafın sindirimi geciktirerek ve glikozun kana emilim hızını yavaşlatarak postprandiyal (yemek sonrası) glikoz ve insülin tepkilerini azaltması olduğunu vurguladı.

"DOĞAL İNSÜLİN ETKİSİ" UZMANLARIN DİLİNDE

Amerika'nın önde gelen beslenme uzmanlarından ve USF Halk Sağlığı Koleji Beslenme Programları Direktörü olan Dr. Lauri Wright, yulafın bu kritik rolünü açıkladı.

Tok tutan, yağ yakan ve sağlığı koruyan 3 besin

Dr. Wright, yulafın zengin olduğu beta-glukan lifinin, bir jel tabakası oluşturarak midenin boşalma hızını ve bağırsaklardaki glikoz emilimini yavaşlattığını ifade etti. Bu mekanizma sayesinde kan şekerindeki ani yükselişlerin önüne geçildiği, bu etkinin adeta doğal bir insülin tepkisi oluşturduğu belirtildi.

DAMAR DARALMASINA KARŞI KORUYUCU KALKAN

Yulaf lapasının faydaları sadece diyabetle sınırlı kalmadı. Aynı bilimsel çalışmalar, yulaf tüketiminin kalp hastalıkları için en büyük risk faktörlerinden biri olan toplam kolesterol ve LDL ("kötü") kolesterol seviyelerini de belirgin şekilde azalttığını kanıtladı.

Amerikan Diyabet Derneği (ADA) de yulafı, lif içeriğinin yüksekliği ve düşük glisemik indeks değeri sayesinde diyabet yönetiminde "süperstar gıdalar" arasında gösterdi.

Uykusuzluğu artıran 2 besini uzmanlar anlattı

Uzmanlar, lifin aynı zamanda damar esnekliğini artırarak ve nitrik oksit üretimine destek vererek damar daralması riskini düşürebileceğini de kaydetti.

Uluslararası alanda tanınan beslenme ve zindelik uzmanı Dr. Susan Bowerman gibi isimler, yulaf lapasının günlük beslenme düzenine eklenmesinin, bireylere uzun süreli tokluk hissi verdiğini ve böylece kilo kontrolüne de destek olduğunu belirtti.