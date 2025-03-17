Kandil'den Bahçeli'yi çıldırtacak cevap

Kaynak: Haber Merkezi
Kandil'den Bahçeli'yi çıldırtacak cevap

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, hain terör örgütü PKK'nın kongresini toplayarak kendini feshetmesi gerektiğine ilişkin açıklamasına eli kanlı terör örgütünden cevap geldi. Eli kanlı terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerinden Cemil Bayık, Abdullah Öcalan dışında kimsenin örgütün kongresini toplayamayacağını iddia ederek, sürecin ilerleyebilmesi için yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini savundu.

Terör örgütü PKK, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın "Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısının ardından açıklama yaptı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "PKK’nın derhal ve hiçbir şart ileri sürmeksizin 27 Şubat çağrısı doğrultusunda kongresini toplayarak feshini kararlaştırması, kanlı silahların teslimini bir an evvel yapması ertelenemez ve geciktirilemez bir gündem konusudur" demişti.

"ÖCALAN DIŞINDA KİMSE KONGREYİ TOPLAYAMAZ" MESAJI

PKK'den gelen son açıklamada, KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, "Öcalan dışında kimse kongreyi toplayamaz" ifadelerini kullandı.

PKK yöneticisi Bayık, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kongreyi toplama yetkisine sahip tek kişi olduğunu savunarak, "Öcalan’ın özgür çalışma koşulları sağlanmadan süreç ilerlemez" ifadelerini kullandı. Bayık, devletin bu süreç için "gerekli yasal değişiklikleri yapması" gerektiğini öne sürdü.

PKK’nın medya organlarından ANF’ye konuşan Cemil Bayık, açıklamasında "Devletin atacağı adım, bunun için gerekli yasal değişiklikleri yapmaktır" dedi.

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