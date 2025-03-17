Terör örgütü PKK, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın "Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısının ardından açıklama yaptı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "PKK’nın derhal ve hiçbir şart ileri sürmeksizin 27 Şubat çağrısı doğrultusunda kongresini toplayarak feshini kararlaştırması, kanlı silahların teslimini bir an evvel yapması ertelenemez ve geciktirilemez bir gündem konusudur" demişti.

"ÖCALAN DIŞINDA KİMSE KONGREYİ TOPLAYAMAZ" MESAJI

PKK'den gelen son açıklamada, KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, "Öcalan dışında kimse kongreyi toplayamaz" ifadelerini kullandı.

PKK yöneticisi Bayık, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kongreyi toplama yetkisine sahip tek kişi olduğunu savunarak, "Öcalan’ın özgür çalışma koşulları sağlanmadan süreç ilerlemez" ifadelerini kullandı. Bayık, devletin bu süreç için "gerekli yasal değişiklikleri yapması" gerektiğini öne sürdü.

PKK’nın medya organlarından ANF’ye konuşan Cemil Bayık, açıklamasında "Devletin atacağı adım, bunun için gerekli yasal değişiklikleri yapmaktır" dedi.