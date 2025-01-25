Kandilli duyurdu! Akdeniz'de korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Akdeniz'de saat 09.57 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.8 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 7.2 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 25, 2025
AKDENIZ https://t.co/e6HMnytcrn
25.01.2025, 09:57:24 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 7.2 km#Kandilli