Kandilli duyurdu! Akdeniz'de korkutan deprem

Kaynak: Haber Merkezi
Kandilli duyurdu! Akdeniz'de korkutan deprem

Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı saat 9.57 sıralarında yerin 7.2 km deriinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Akdeniz​'de saat 09.57 sıralarında bir deprem​ meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.8 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 7.2 km olarak ölçüldü.

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