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  • Kandilli Rasathanesi Müdürü: İstanbul'un deprem erken uyarı sistemi çalışmıyor. Balıkçılar kabloyu parçaladı

Kandilli Rasathanesi Müdürü: İstanbul'un deprem erken uyarı sistemi çalışmıyor. Balıkçılar kabloyu parçaladı

Kandilli Rasathanesi, 3 yıl önce balıkçılar tarafından Marmara Denizi’ndeki deprem uyarı sistemine ait kablolaların parçalandığı ve çalışmadığını açıkladı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 14:30
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Kandilli: İstanbul'un deprem erken uyarı sistemi çalışmıyor

Kandilli Rasathanesi Müdürü: İstanbul'un deprem erken uyarı sistemi çalışmıyor. Balıkçılar kabloyu parçaladı
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Türkiye’yi yasa boğan ve 11 ili etkileyen depremlerden sonra beklenen İstanbul depremi için endişeler de artıyor. İstanbul'un deprem için olan erken uyarı sistemi çalışmadığı öne sürüldü.

NTV’de yer alan bilgilere göre, 1999 depreminden sonra Marmara Denizi'ne özel cihazlar yerleştirildi.

Erken uyarı sistemi, deprem anında 5-6 saniye içinde sinyal gönderecek, elektrik ve doğalgazı kesecek ve yangınların önüne geçilecekti. Ancak bu sistemin çalışmadığı ortaya çıktı.

"BU SİSTEMDEN KANDİLLİ SORUMLU"

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk; erken uyarı sisteminden AFAD'ın değil, Kandilli Rasathanesi'nin sorumlu olduğunu belirtti.
Erken uyarı sisteminden gelen bütün bilgilerin normalde Kandilli'de işlenerek İstanbul'daki yöneticilere iletilmesi gerektiğini söyleyen Öztürk, ''Bunu üzülerek belirtmek istiyorum ki sistem maalesef çalışmıyor." dedi.

"BALIKÇILAR KABLOYU PARÇALADI"

Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, Marmara Denizi tabanına yerleştirilen kabloların balıkçılar tarafından parçalandığını Aralık 2019'da açıklamıştı. Fiber optik kabloların 3 buçuk yıllık sürede onarılamadığı anlaşıldı.

"KABLOLARI TOPLADIK, ONARIYORUZ"

Özener, "Maalesef bütün deniz haritalarında işaretli olmalarına rağmen trolle avlanan avcılar, fiber optik kabloları parçaladılar. Geldiğimiz noktada fiber optik kabloları topladık, şu anda onarılıyor." açıklamasında bulundu.

Marmara denizindeki sistem 100 hızlı müdahale istasyonu ve 10 erken uyarı istasyonundan oluşuyor.

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