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Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler ne zaman oldu? Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi en son ne zaman deprem oldu?

İzmir’de yaşanan 4,9 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gelecek bilgileri merak ediyor. Depremlerin ardından yaşanan artçılar vatandaşın ‘deprem mi oldu?’ sorularını da beraberinde getiriyor. Peki, Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler ne zaman oldu? Kandilli Rasathanesi en son ne zaman deprem oldu?

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 15:49
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Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler ne zaman oldu? Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi en son ne zaman deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler ne zaman oldu? Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi en son ne zaman deprem oldu?
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En son İzmir’de yaşanan 4,9 büyüklüğünde 7 saniye süren depremin ardından vatandaşlar panik halinde rama motorlarında Kandilli Rasathanesi ve AFAD’dan gelecek sıcak bilgileri araştırıyor. Peki, Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler ne zaman oldu?

AFAD ve Kandilli rasathanesi tarafından canlı takip edilen deprem haritasında son veriler listelenmekte. İşte 5 Kasım Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan deprem listeleri..

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

2022.11.05 07:16:55 35.9015 30.9602 8.6 -.- 2.8 -.- AKDENIZ

2022.11.05 06:54:23 39.5268 23.3728 7.0 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN

2022.11.05 05:36:28 37.2767 36.2093 7.8 -.- 2.0 -.- KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE)

2022.11.05 05:29:30 40.6163 36.7408 3.9 -.- 2.7 -.- GOZPINAR-NIKSAR (TOKAT)

2022.11.05 05:19:51 38.5625 44.7503 19.3 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

2022.11.05 05:12:31 38.3770 27.2055 10.6 -.- 1.0 -.- BUCA (IZMIR)

2022.11.05 04:52:12 38.3495 27.2123 2.3 -.- 2.0 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)

2022.11.05 04:26:41 38.3602 27.1840 11.9 -.- 1.1 -.- BUCA (IZMIR)

2022.11.05 04:15:50 39.8712 25.4445 12.8 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

2022.11.05 04:03:41 38.4995 30.4482 22.2 -.- 1.2 -.- TEKKE-SUHUT (AFYONKARAHISAR)

2022.11.05 03:18:29 39.8850 25.4517 5.2 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI

2022.11.05 03:16:54 40.7493 42.7877 5.0 -.- 1.9 -.- CULLU-GOLE (ARDAHAN)

2022.11.05 02:45:43 38.3405 27.1895 11.4 -.- 1.2 -.- GAZIEMIR (IZMIR)

2022.11.05 02:26:25 39.2538 27.7503 9.3 -.- 1.5 -.- CEVIRCEK-SOMA (MANISA)

2022.11.05 02:22:50 39.2343 27.7568 8.5 -.- 2.7 -.- TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA)

2022.11.05 02:10:44 39.2157 27.7665 8.6 -.- 2.0 -.- KARACAKAS-SOMA (MANISA)

2022.11.05 02:08:07 37.7145 29.1965 12.2 -.- 1.9 -.- KARATAS-(DENIZLI)

2022.11.05 01:45:39 38.3537 27.1968 17.1 -.- 1.9 -.- BUCA (IZMIR)

2022.11.05 01:32:10 39.1648 27.7323 11.8 -.- 2.0 -.- KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA)

2022.11.05 01:02:03 38.3355 27.2042 4.4 -.- 2.0 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)

2022.11.05 01:00:28 38.3292 27.2215 5.4 -.- 1.6 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR)

2022.11.05 00:41:04 39.9653 23.5925 15.3 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN

2022.11.05 00:31:29 35.4222 23.5925 5.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ

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