Kahramaraş'ta deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre Kahramanmaraş'ta 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Umutlu - Nurhak olduğu belirtildi.
Depremin derinliğinin ise 5.0 olduğu açıklandı.
Deprem saat 14:16'da gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre Kahramanmaraş'ta 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Umutlu - Nurhak olduğu belirtildi.
Depremin derinliğinin ise 5.0 olduğu açıklandı.
Deprem saat 14:16'da gerçekleşti.
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