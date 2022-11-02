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Kahramaraş'ta deprem

Kandilli Rasathanesi'nden bildirilenlere göre Kahramanmaraş'ta 3.3 büyüklüğünde deprem oldu.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 15:01
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Kandilli Rasathanesi duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.3 büyüklüğünde deprem oldu

Kahramaraş'ta deprem
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Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre Kahramanmaraş'ta 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Depremin merkez üssünün Umutlu - Nurhak olduğu belirtildi. 

Depremin derinliğinin ise 5.0 olduğu açıklandı.

Deprem saat 14:16'da gerçekleşti.

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