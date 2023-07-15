Kandilli'deki mezarlıklar da Araplara satılmış. Boğaz manzaralı kısmı Araplar almış

Editör: Osmancan Erok

Türk Lirası'ndaki değer kaybının ardından özellikle Arap yatırımcılar Türkiye’ye akın etti. Son dönemin tartışmalı konularından bir tanesi de yabancıların gayrimenkul ve toprak edinmesi meselesi oldu.

Yabancılar ve Özellikle Araplar Türkiye’de hızla mülk edinmeye de devam ediyor.

Sokak röportajında konuyla ilgili bir vatandaşın sözleri gündem oldu.

Kanlıca Mazarlığı’nın bir kısmının Araplara satıldığını söyleyen vatandaş şöyle dedi:

Dün Kanlıca Mezarlığı’na gittim şaşırdım, boydan boya Boğaz manzaralı kısmı Araplara mezarlık yapmışlar. Mezarlığı satmışlar. 10- 15 yılından beri defin işlerinde bulunuyorum. Araplara satmışlar mezarlıkları da Araplara satmışlar. Yazıklar olsun. Bu nedir ya bu nedir.

Öte yandan 250 bin dolar konut alımına vatandaşlık verilmesi uygulamasına tepkiler çığ gibi büyümüştü. Arap kanallarında dahi Türk konutlarının pazarlanmasının ardından Araplara konut satışı artış göstermişti.

Özellikle Karadeniz bölgesi Araplar tarafından istilaya uğramış durumda. Trabzon’da son dönemde ortaya çıkan görüntüler çok tartışılmış, şehrin adeta Araplara satıldığı iddia edilmişti.

EN FAZLA TOPRAK SATIN ALAN ÜLKE

2002 – 2020 yılları arasında arazi satın alan ülkelerin başında, 3 milyon 75 bin 196 metrekare ile Suudi Arabistan geliyor. Suudi Arabistan’ı, 2 milyon metre kare toprak alımı ile Ürdün takip ediyor.