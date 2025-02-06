Kandıra cezaevinde kavga! 2 mahkum yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kandıra cezaevinde kavga! 2 mahkum yaralandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde cezaevinde 2 mahkum arasında henüz sebebi öğrenilemeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. İnfaz memurlarının müdahalesi ile bastırılan kavgada birbirlerini yaralayan 2 mahkum hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda mahkumlar arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. İnfaz koruma memurlarının müdahalesiyle son bulan kavgada, isimleri ve yaşları öğrenilemeyen 2 mahkum, darp ve kesici alet sonucu yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından jandarma ekiplerinin kontrolünde Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kandıra cezaevinde kavga! 2 mahkum yaralandı

Kandıra cezaevinde kavga! 2 mahkum yaralandı

Kandıra cezaevinde kavga! 2 mahkum yaralandı

Kandıra cezaevinde kavga! 2 mahkum yaralandı

Kandıra cezaevinde kavga! 2 mahkum yaralandı

Son Haberler
Rüzgarda okulun spor salonunun çatısı uçtu!
Rüzgarda okulun spor salonunun çatısı uçtu!
Sergen Yalçın'ın kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
Sergen Yalçın'ın kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
Asil Nadir öldü mü? Eşinden açıklama
Asil Nadir öldü mü? Eşinden açıklama
Mertens'ten ilginç hareket
Mertens'ten ilginç hareket
120 saat kamera kaydı incelendi! Villa hırsızları yakayı ele verdi
120 saat kamera kaydı incelendi! Villa hırsızları yakayı ele verdi