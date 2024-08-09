Kandıra’da bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde Kerpe ve Kovanağzı plajları dışındaki tüm plajlarda 1 günlüğüne denize girmek yasaklandı. Karadeniz’e kıyısı olan ilçede yasağın olumsuz hava şartları nedeniyle geldiği öğrenildi. Denize girme yasağı ilçedeki Cebeci, Bağırganlı, Kumcağız, Miço Koyu Kadınlar ve Seyrek Halk plajlarını kapsıyor.

Kandıra Kaymakamlığı yaptığı açıklamada "Hava-deniz şartları sebebiyle 9 Ağustos Cuma günü Kandıra ilçemizde bulunan Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın cankurtaran hizmeti verilen bölgelerde mantar dubalar içerisinde denize girmeleri önemle rica olunur" dedi.