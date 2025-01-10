Kandıralı Ferdi, gözyaşları içinde tahliye oldu

28 yaşındaki sosyal medya fenomeni 'Kandıralı Ferdi' yaklaşık bir haftadır tutuklu bulunduğu Kocaeli 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye oldu.
ŞARKI SÖYLEYEMEDİ, FENOMEN OLDU
Şarkıları yanlış söylemesiyle sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Gülezen, 2018 yılında işlediği ‘hırsızlık’ suçundan dolayı 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay’ın kararını onamasının ardından, 3 Ocak’ta Kandıra ilçesinde gözaltına alınarak, tutuklanmıştı.
DENETİMLİ SERBESTLİK KARARI
Mahkemeye sevk edilen Gülezen, cezaevine gönderilmişti. Ancak, denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanan Gülezen, bugün akşam saatlerinde Kandıra’daki cezaevinden tahliye oldu.