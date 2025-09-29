Kangal Termik Santrali'nde yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede Hamal Köyü mevkisindeki Kangal Termik Santrali'nin bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti.

Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini aktarmıştı.