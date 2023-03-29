Genel olarak istenmeyen şeyleri kabul etmek için kullanılan kanıksama kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı ve günlük hayattaki kullanılış biçimleri araştırılıyor. Peki, kanıksama ne demek? Türk Dil Kurumuna göre TDK kanıksama ne anlama geliyor?

KANIKSAMA NE DEMEK?

''Kanmak'' kelimesinden türetilmiş olan kanıksama kelimesinin sözlük anlamı alışmak ve kabullenmektir.

Kanıksama kelimesi daha çok olumsuz durumlar ve olaylar için kullanılır. Kişinin hiç istemediği halde sık sık tekrarlanan şeylere alışmak zorunda kalması, kanıksamak olarak nitelendirilir.

Kanıksamak sözcüğüyle eş ve yakın anlamlı olan kelimelerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

-Kabullenmek

-Benimsemek

-Huy Edinmek

-Bezmek

-Yılmak.

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE TDK KANIKSAMA NE ANLAMA GELİYOR?

Türk Dil Kurumuna göre kanıksamak kelimesinin iki farklı anlamı vardır.

1- Sözlük Anlamı: Rutin hale gelmiş, sık aralıklarla yinelenen şeylere alışmak.

Örneğin normalde birinin üzülmesine ya da öfkelenmesine neden olan bir olay, kanıksandığı takdirde, artık söz konusu olay kişiyi etkilemez. Kişi kanıksadığı olaylar ya da durumlar karşısında nötrdür. Bu bağlamda, örneğin bir doktorun mesleği gereği çok fazla ölü görmesi, ölüme karşı duyarsızlaşmasına neden olur. Bu duyarsızlaşmanın nedeni doktorun ölümü kanıksamış olmasıdır.

2- Yan Anlamı: Bezmek, usanç duymak, yılmak.

Not: Günlük hayatta sıklıkla kullanılan ''Yaka silmek'' deyimi ile kanıksamak eş anlamlıdır.