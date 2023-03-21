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Kanınızdan gelen sağlıkla şifa bulun

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanlarından Dr. Erhan Özfidan, PRP ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 15:56
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Kanınızdan gelen sağlıkla şifa bulun

Kanınızdan gelen sağlıkla şifa bulun
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İHA’nın haberine göre; Kişinin kendi kanıyla iyileşmesine imkan veren PRP tedavisi ile ilgili önemli bilgiler veren Dr. Erhan Özfidan, “Son zamanlarda PRP tedavisi birçok hastalıkta kullanılmakta. Özellikle eklem ağrıları gibi şikayetleri olanlar için PRP yapılmasını öneririm” sözlerini kullandı. 

PRP ile ilgili kişinin kendi kanından elde edilen plazma sayesinde yavaşlayan hücrelerin yenilenmesinin sağlandığını belirten Uzm. Dr. Erhan Özfidan şunları dile getirdi:

“Son yıllarda tedavi alanında ülkemizde PRP uygulaması artmıştır. PRP, kişinin kendi kanından alınan plazmanın kanın çeşitli işlemlerden geçirilerek tekrar vücuda enjekte etme işlemine denir. Damarlarımızda yaraları ve ağrıları iyileştirici hücreler vardır. Bazen eklemlerimizde bu hücrelerin yetersiz olması nedeniyle iyileşme süreci zorlaşmaktadır. Bundan dolayı PRP yöntemi ile iyileştirici ve yenileyici hücreler doğrudan kusurlu bölgelere enjekte edilerek tedavi sağlanır. Kişinin kendi kanından elde edildiğinden dolayı herhangi bir alerjiye sebep olmamaktadır. Özellikle eklem ağrıları başta olmak üzere tedavisi planlanan birçok hastalıkta kullanılmaktadır. Eklem ağrıları, tendon yaralanmaları, sporcu yaralanmaları, kas hastalıkları, omuz, diz, kalça gibi eklem kireçlenmeleri, kas gerginlikleri, cilt hastalıkları, topuk dikeni, asil tendiniti, menisküs kıkırdak lezyonları gibi hastalıkların iyileşmesini hızlandırmak için PRP uygulaması yapılmaktadır. Son zamanlarda PRP tedavisi birçok kişi tarafından tercih edilmekte ve kullanım alanı giderek artmaktadır”

“PRP TEDAVİSİNİN, HİJYENİK ŞARTLARDA VE UZMANLAR TARAFINDAN YAPILMASI ÖNERİLMEKTEDİR”

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon doktoru Uzm. Dr. Erhan Özfidan, “PRP işleminde hastadan damar yolu ile yaklaşık 10-15 mililitre kan alınmaktadır. Bu alınan kan özel olarak geliştirilmiş tüplere konularak santrifüj işleminden geçirilmektedir. Özel bir sistem sayesinde her milimetre küpte yaklaşık 1-2 milyon trombosit hücre olan plazma enjeksiyonunun uygulanacağı enjektöre çekilerek ağrı olan bölgeye uygun bir şekilde yapılır. Hastanemizde kişinin kendi kanından elde ettiğimiz trombositten zengin serum tekrar vücuda enjekte edilerek PRP tedavisini gerçekleştiriyoruz. Çok fazla hastaya yaptığımız bu yöntem ile yıllardır çekilen ağrılardan kurtulmak mümkün. Özellikle eklem ağırları her yaştan birçok kişinin hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Son zamanlarda uygulama alanı oldukça genişleyen PRP tedavisinin, hijyenik şartlarda ve uzmanlar tarafından yapılması önerilmektedir” diye konuştu.

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