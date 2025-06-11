Kanispi Şelalesi ziyaretçi akınına uğradı!

Doğayla iç içe huzurlu bir ortam arayanların uğrak noktası haline gelen Kanispi Şelalesi, yaz ayları ile birlikte hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor. Van merkeze yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan şelale, özellikle hafta sonları kampçılar, fotoğrafçılar ve doğaseverlerle dolup taşıyor.

"Beyaz Su" anlamına gelen Kanispi, 30 metre yüksekten dökülen sularıyla adeta görsel bir şölen sunuyor.

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Serin havası, yemyeşil doğası ve temiz suyu sayesinde yazın sıcağından bunalan vatandaşlar için serinletici bir kaçış noktası oluşturuyor.

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Kanispi Şelalesi'nin bölgeye farklı bir güzellik kattığını belirten İdris Ayaz isimli vatandaş, "Burayı sosyal medyada gördüm ve merak ettim.

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Gerçekten fotoğraflarda göründüğünden çok daha güzel. Doğa harikası diyebilirim" dedi.