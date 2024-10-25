“Kanıt” Amerika’da gösteriliyor

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı’nca düzenlenen 12. Boğaziçi Film Festivali, dünyanın dört bir yanından filmlerin yanı sıra sektörün aktörlerini de İstanbul seyircisiyle buluşturuyor. Festivalde yer alan Kanıt belgeselinin yapımcısı Abdülkadir Karakelle de filmin, Atlas 1948 Sineması’ndaki gösterimin ardından “Belgeselde Sınırları Zorlamak” başlığı altında Bosphorus Talks’a katılarak tecrübelerini paylaştı.

YÖNETMEN ATAKAN KERKÜKLÜ

Atakan Kerküklü’nün yönettiği Kanıt; İsrail’in, Filistin’e yönelik saldırılarda, uluslararası hukuka göre yasak olan fosfor gazı kullandığını, delilleriyle ortaya koyuyor. Belgeselde bu gerçeği; İnsan Hakları İzleme Örgütü eski yöneticisi Kenneth Roth, Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese, uluslararası ceza ve insani hukuk uzmanı Toby Cadman ve eski bir İsrail Savunma Kuvvetleri subayı dile getiriyor.

ANADOLU AJANSI BÖLGEDEKİ EN GÜÇLÜ HABER AJANSI

Belgeselin yapımcısı, Anadolu Ajansı (AA) Özel Prodüksiyonlar Direktörü Abdülkadir Karakelle, Bosphorus Talks’ta festival artistik direktörü Enes Erbay’ın sorularını cevapladı. Öncelikle belgeselin yapım süreci hakkında bilgi veren Karakelle;

“Yapım sürecinde olabilecek en az zorluğu yaşadık diyebilirim. Çünkü Anadolu Ajansı, bölgedeki en büyük haber ajansı. Bununla birlikte bu zor alanlarda habercilik yapabilecek pek çok serbest gazeteci bize görüntü üretti. Belgeselde kullandığımız görüntülerin hiçbirini kendimize üretmek zorunda kalmadık. Burada bizim belgeseli yapmamızı sağlayan şey aslında o görüntülere bakış açınızı değiştirmek. Bunlara bir savaş suçunun delili olarak bakarsanız karşınıza bir belgesel çıkar. Gazze’deki durumla ilgili olarak ‘savaş suçu’, ‘insanlık suçu’ gibi tabirler kullanılıyor ama sıradan bir insan için bunlar çok anlamlı ifadeler değil. Dolayısıyla bunların ne olduğunu, hangi uluslararası hukukî metinlere göre suç olduğunu ve İsrail'in neden bunlardan sorumlu tutulabileceğini, bu hukuku çok iyi bilen aynı zamanda bu hukukun oluşmasına katkı sağlayan insanlardan dinlemek en doğrusuydu. Kenneth Roth mesela; İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) 30 yıl direktörünü yapmış insanlardan. Tommy Kelton da aynı şekilde.” ifadelerini kullandı.

BELGESEL GÖRÜŞÜ NETLEŞMEMİŞ İNSANLARA FAYDALI OLACAK

Karakelle, Erbay’ın, “Bu anlamda belgeselin, arada kalmış insanlar üzerinde etkisi nedir?” sorusuna ise: “Belgeselde fosfor gazın bu kadar merkezde olmasının sebebi, bunun inkâr edilemeyecek olması. Dolayısıyla arada kalınacak bir şey bırakmadığını düşünüyorum belgeselin. Biz bu belgeseli yaparken ‘karar alıcılar bunu izlesin ve fikirlerini değiştirsinler’ diye yapmadık. Çünkü onların bilmemesi gibi bir durum yok! Ama mesela belgesel, Amerika'da bir genel platforma satıldı, Amerika'da şu anda yüz şehirde gösterime sunuldu ve milyonlarca insan, bu belgeseli Amerika'da izliyor.”şeklinde cevap verdi.



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