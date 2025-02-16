KANKA Hastanesi’nde 60 farklı hastalığa nakil yapıldı

Dernek tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Programın açılışında konuşan Dernek Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü; KANKA Hastanesi'nde 3 yıl içinde 60 farklı hastalığa nakil yaptıklarını söyledi.

Dünyada yapılıp da bu hastanede yapılmayan bir tedavinin olmadığını kaydeden Karakükcü; "Bu sene üçüncü kahvaltımızı düzenliyoruz. Üçüncü kahvaltıya kadar biz neler yaptık, hastanede neler yapıldı? İlik nakli 500'den 680'e çıkmış. Yani 3 yıl içinde 180 çocuğa daha kemik iliği nakli yapılmış. 60 farklı hastalığa nakil yaptık. Dünyada yapılıp da burada yapılamayan bir hastalık çeşidi yok. Poliklinikte pek çok çocuğa kanser tedavisi veriyoruz.

Günlük poliklinik sayımız 70 civarında, toplarsanız bu 3 yılda 10 binin üzerinde çocuk bizden hizmet aldı. Hastanenin neden bu kadar önemli olduğunu bu sayıları görünce hepimiz idrak ediyoruz. "Burayı çocuk kanser merkezi yapacağız" demiştik. İnşallah bu hemen hemen oldu. İnşallah Türkiye'nin kemik iliği naklinde ilk mükemmeliyet merkezi burası olacak. Car T Cell çok önemli bir tedavi, şuanda Türkiye'de yok. İnsanlar yaklaşık 500 bin dolarlık bir tedavi için yurt dışına gitmek zorunda kalıyor. Umut ediyoruz ki, Kayseri ekibi bunu da başaracak, inşallah Car T Cell'i de Türkiye'ye getireceğiz" dedi.

TÜRKİYE'DEKİ İLK GEN TEDAVİSİ YAPILDI

Dünyada 5, Türkiye'de ilk gen tedavisini kendilerinin yaptığını açıklayan Prof. Dr. Karakükcü; "Gen tedavisi şuan hazırlık aşamasında. Dünyada 5. gen tedavisi biz yaptık, Türkiye'de ilk. Bu 10 olduğu zaman onay alacak ve onay aldığı zaman 3 milyon Euro'luk bir tedavi. Şuanda biz buna başladık. İnşallah niyetimiz bir sonraki basamakta en azından KANKA'yı Türkiye'nin gen tedavi merkezi haline getirebilmeyi istiyoruz. Tabi bunlar büyük hedefler. Türkiye'de olmayan şeyleri getirip hastaların hizmetine sunmak istiyoruz ama inanın ülke için bunların yapılması zorunlu. Birilerinin bunları yapması lazım. Bu gen tedavisi yaklaşık 1 yıllık emeğin ürünü. 1 yıl önce Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldık ve 2021 yılında Avrupa Birliği projesi olarak başladı ve 2024 yılında ilk gen tedavisini yaptık" ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise Erciyes Üniversitesi'nin başarı çıtasını her geçen süre içerisinde artırdığını vurgulayarak; "Üniversitemiz gerçekten eğitim ve arge süreçlerinin dışında sağlık alanında topluma çok değerli katkılar sağlamaktadır. Sadece Kayserimiz için değil bölgesinde sağlık alanında hizmet eden Erciyes Üniversitesi bu anlamda kurulduğu 1978'den beri her daim artan bir ivmeyle çalışmalarını sürdürmektedir. Özellikle sağlık dışında mühendislik, ziraat, sosyal alanlardaki çalışmalarının da göz ardı edilmemesi gereken üniversitemiz, Türkiye'de de araştırma üniversiteleri arasında 8. sırada yer edinmesi de bunun en güzel göstergesidir. Tabi KANKA Pediyatrik ve Onkoloji Hastanemiz de baktığımız zaman Türkiye'de alanında atılmış en büyük adımdır. Bunun eş değeri, emsalini görmek söz konusu değildir. Burada üniversite yöneticilerine düşen bu kurumun daha etkin olarak sürdürülebilir haline getirilmesidir. Şuanda KANKA'da geldiğimiz süreçlerde yıllık 51 tane nakil gerçekleştirildi. Bunların daha da artması tek dileğimiz ve arzumuzdur. Ancak bunu artırmanın yolu sadece KANKA içerisindeki süreçleri yönetmesinin yanında özellikle GENKÖK'ün de devrede olması kaçınılmazdır. O nedenle GENKÖK'te de bu konularda önümüzü açmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Programa katılan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise hastanenin yapımına destek veren hayırseverlere teşekkür ederek, KANKA Hastanesi'nin Türkiye için önemine değindi.