"Kanlı 1 Mayıs" Taksim Kazancı Yokuşu'nda anıldı! DİSK Başkanı Çerkezoğlu'ndan gözaltı tepkisi

"Kanlı 1 Mayıs" olarak da anılan 1 Mayıs 1977'de, Taksim'de Taksim Kazancı Yokuşu'nda yaşamını yitiren 41 kişi, sendikalar tarafından anıldı. DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve siyasi parti temsilcileri anma töreninde bulundu.

"TAKSİM’DE OLMAK ANAYASAL HAKTIR"

Taksim Kazancı Yokuşu'nda yapılan anma töreninde konuşan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çerkezoğlu, “Bugün sabah saatlerinde bir operasyonla uyandık. Türkiye her gün yeni bir gözaltı ve tutuklama dalgasına uyanıyor. 1 Mayıs için Taksim çağrısı yapan arkadaşlarımıza operasyonla karşı karşıya kaldık. 1 Mayıs birlik ve dayanışma günüdür. Asla 1 Mayıs çağrısı suç değildir. Taksim’de olmak anayasal haktır" dedi.

"Dünyada ilk kez uluslararası bir mahkeme 1 Mayıs’ın Taksim’de olmasını karara bağladı" diyen Çerkezoğlu, "Ancak tüm karara rağmen Taksim yasaklı. Asla bunu da kabul etmiyoruz. Demokrasi, adalet ve emeğimiz için mücadelemizi büyüteceğimize söz veriyorum. Eşitlik ve kardeşlik için yan yana omuz omuza olacağız" şeklinde konuştu.

1 Mayıs öncesi çok sayıda gözaltı

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da yaklaşan 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde emniyet güçleri operasyon düzenlemişti. Bugün yapılan operasyonda 76 şüpheli gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, bazı grupların Taksim Meydanı ve çevresinde toplanma çağrısında bulundukları belirlendi.