Kanlı ay felaketin habercisi mi?

7 Eylül Pazar akşamı gökyüzünde "Kanlı Ay" tutulması gerçekleşecek. Bu gök olayı çıplak gözle izlenebilecekken, bazı vatandaşlarda "deprem olacak" endişesi oluşturdu. Bu duruma açıklık getiren Yüksekovalı coğrafyacı Kenan Canan, "Kanlı ayın deprem ya da herhangi bir felaketle hiçbir bilimsel bağlantısı yoktur" dedi.

Dolunayı kırmızıya boyayacak olan tutulmanın, pazar gecesi Kuzey Yarımküre'de, Avrupa ve Orta Doğu'da erken saatlerde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de insanlar bu olaya büyük ilgi gösteriyor. Fakat, ayın kırmızı bir tona bürünmesi bazı kişilerin deprem olacağı yönündeki kaygılarını çoğalttı. Bu kaygı üzerine Yüksekovalı Coğrafyacı Kenan Canan bir bilgilendirme yaptı. Canan, halk içinde "Kanlı Ay" olarak adlandırılan bu gök hadisesinin bilimsel izahını şöyle ifade etti: