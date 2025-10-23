"Gaffur" karakteriyle hafızalara kazınan Peker Açıkalın, uzun bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Yahşi Cazibe, Maskeli Beşler ve Avrupa Yakası gibi hala sevilen ve izlenen yapımlardaki rolleriyle büyük bir kitleye ulaşan Peker Açıkalın'ın, geçtiğimiz yıl beyin kanaması geçirdiği ileri sürülmüştü.

İddiaların ardından ünlü oyuncu, "Yazılan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok" açıklamasında bulunmuştu.

KANLI MENDİL ENDİŞELENDİRMİŞTİ

Ünlü oyuncunun hastane odasından kanlı mendil ile paylaştığı pozu korkutmuştu. Uzun bir süredir ortalarda görünmeyen oyuncunun son halini eşi Çiğdem Açıkalın paylaştı. Açıkalın yaptığı bu paylaşımıyla ‘Her şey yolunda’ mesajını verdi.

PEKER AÇIKALIN KİMDİR?

Gaffur karakteri ile milyonların ilgisini çeken Peker Açıkalın'ın son halinin ortaya çıkmasının ardından kim olduğu, nereli olduğu merak konusu oldu. Bir süredir uzak kalan oyuncu, sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Peki, Peker Açıkalın aslen nereli, kaç yaşında?

Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe, Ekmek Teknesi gibi dizilerde rol alan Açıkalın, son dönemde gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Eşi ünlü ismin son halini paylaştı.

Açıkalın'ın baba tarafı Üsküp, anne tarafı ise Selanik göçmeni. Ünlü oyuncu 1 Mart 1963 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan oyuncu, eğitimi ardından Nedim Saban, Taner Barlas ve Ali Poyrazoğlu tiyatrolarında sahneye çıktı. Sanatçı ilk olarak 1989 yılında "Kim Bunlar?" dizisi ile ekrana geldi. Çiçek Taksi dizisindeki Ömer rolü ile adını duyuran Açıkalın, hemen sora Avrupa Yakası'nda Gaffru karakterine hayat verdi.

2011'de Kadıköy'deki bir tartışmada kalp krizi geçirdi. 2024 yılında da beyin kanaması yaşamıştı.

Açıkalın, Çilem Açıkalın ile evlidir. Oyuncunun iki çocuğu bulunuyor.

YER ALDIĞI DİZİLER

1995/1998/2000: Çiçek Taksi

2002-2005: Ekmek Teknesi

2006-2007: Avrupa Yakası

2007: Yalan Dünya

2008: Mert ile Gert

2010: Yahşi Cazibez

2023: Başım Belada