Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?

Öğrenciler arasında son zamanlarda hızla yayılan kanlı para oyunu veli ve eğitimcileri harekete geçirdi. Sosyal medya platformlarında da görüntüleri paylaşılan kanlı para oyunu öğrenciler için oldukça zararlı. Peki, kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?

KAYNAK: Haber Merkezi
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?

Madeni para kullanılarak oynanan kanlı para oyunu son dönemde okullarda pek çok şikayetlere neden oldu. Ellerin madeni paralarla kanatılmasına neden olan kanlı para oyununa karşı uzmanlar veli ve eğitimcileri uyarıyor. Peki, kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?

Okullarda hızla yayılan ve gençler arasında popüler hale gelen "kanlı para" oyunu, son derece tehlikeli bir akım olarak gündeme geliyor. Bu oyunun temelinde, madeni paraların cilt üzerinde sert bir şekilde sürtülmesi ve bu nedenle ellerin kanamasına yol açılması bulunuyor. Kaybeden tarafın cezalandırıldığı bu kanlı para oyunu, öğrenciler arasında yaygınlaşmaya başlamış durumda.

KANLI PARA NEDİR NASIL OYNANIR?

Sosyal medyada trend olan ve okullarda oynanan kanlı para akımı tehlike saçıyor. Madeni para ile oynanan kanlı para oyununda cezalandırma sistemi sebebiyle ellerde ve parmaklarda kanamalar meydana geliyor. Öğrenciler oyunun daha da kanlı olması için madeni paraların etrafına bıçakla kesikler oluşturuyor. Oyun bazı okullarda yasaklanmaya başladı ancak öğrenciler gizlice oynamayı sürdürüyor.

Madeni para ile oynanan kanlı para oyunu paranın havaya atılıp elin ters kısmıyla tutulmasına dayanıyor. Atılan hava parmakların havasında sıkıştırıldıktan sonra "kanlı para" denilerek masaya 3 kere sert yumruk vuruluyor. Oyunu oynayan kişiler parayı düşürdüğü taktirde ise cezalandırılıyor.

Parayı düşüren kişi elini yumruk yaparak masaya dik olarak koyuyor ve karşısındaki kişi parayı eklem yerlerine vurmaya başlıyor. Bu vuruşlarla birlikte elde kızarmalar, kanamalar ve kesikler olabiliyor. Oyun, kaybeden kişinin elinden kan akana kadar devam ediyor.

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