Kanlı tükürük neyin habercisi?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Prof. Şener Cihan, “Akciğerler göğüs kafesimiz içinde bulunan sağ ve sol olmak üzere iki adet olan ve havadaki oksijeni alveol dediğimiz yapılarla kana aktaran bir organdır. Havanın iletilmesinden sorumlu olan akciğer kısımları ise bronş ve bronşiol olarak adlandırılır. En sık görülen akciğer kanseri türleri adenokanser, yassı hücreli kanser ve küçük hücreli akciğer kanseridir” dedi.

Prof. Şener, “Tüm kanserlerde olduğu gibi başlıca iki neden vardır. Genetik nedenler ve çevresel nedenler. Akciğer kanseri çevresel neden olarak adlandırabileceğimiz sigara ile ilişkisi en net şekilde tanımlanmış kanser türüdür. Sigara içimi akciğer kanseri için en önemli nedenlerin başında gelir. Bu ilişki toplumumuz birçok kesimi tarafından da bilinmektedir. Çevresel nedenlere örnek olarak beyaz toprak denen asbest de örnek olarak gösterilebilir.” diye konuştu.

HANGİ YAŞLAR RİSKLİ?



Akciğer kanserinin görülme sıklığından söz eden Cihan, “50-70 yaş grubunda daha sık tespit edilir. Ancak 25 paket/yıl (günde içilen paket sayısı ve içilen yıl sayısının çarpımı) üzeri değerler kanser geliştirme riski altındadır. Tarihsel gelişimine baktığımızda erkeklerde daha sıklıkla görülen akciğer kanseri, zaman içerisinde kadınların da daha fazla sigara içmeye başlaması nedeniyle daha fazla görülmeye başlamıştır. Ancak sevindirici bir bulgu olarak 2013 yılında kanser tarama ve önleme amaçlı yöntemlerin devreye girmesi ile akciğer kanseri görülme oranı son 10 yılda sabit kalmıştır. Tarama yöntemlerinin devreye girmesiyle erken dönemde tespit edilen akciğer kanseri oranı artarken ileri evrede tespit edilen akciğer kanseri oranı azalmıştır” diye konuştu.

KANSER GÖRÜLME ORANINI NELER ARTIRIYOR?

Gelişmiş ülkelerde akciğer kanserinin görülme oranının azalmadığını hatırlatan Prof. Cihan, “Bunun en büyük nedeni sigara içilmesine karşı yürütülen kampanyalar ve alınan önlemlerdir. Maalesef gelişmekte olan ülkelerde sigara ve diğer kimyasal karsinojen maddelere maruziyetin fazla olması nedeniyle bu kanser görülme sıklığı yıllar içinde artmaktadır” dedi.

TÜMÖR AKCİĞERDE NASIL BÜYÜR

Prof. Cihan, akciğer kanserinin belirtilerini şöyle açıkladı:



“Akciğerde gelişen bir kitle damar bütünlüğünü bozacak olursa kan tükürme ilk belirti olabilir. Yine tümör boyutu küçük dahi olsa nefes yollarını tıkayabileceği için kişide nefes darlığı oluşabilir. Kitlenin ya da akciğer zarında biriken sıvının irritasyon etkisi ile inatçı kuru öksürük olabilir. Bütün bunlara rağmen, tümör hiçbir bulgu vermeden de akciğer içinde büyük boyutlara ulaşabilir. Bu nedenle akciğer kanseri de tarama kapsamına alınmıştır.



Dolayısıyla sigaradan uzak durmak en önemli risk faktörünü ortadan kaldıracaktır. Maalesef sigara bırakılmış bile olsa kanser riski 15 yıla kadar devam etmektedir. Bu nedenle sigaranın erken dönemde bırakılması önem taşımaktadır. Diğer önemli risk faktörü asbest gibi kimyasallardır. Kullanımlarının yasaklanması gibi alınan önlemler kanser riskini azaltmaktadır.

Akciğer direk sindirim sistemi ile ilgili bir organ olmadığından beslenme tarzından ziyade beslenme içeriğine dikkat edilmelidir. Akciğer kanseri önlenmesi amacıyla yapılan kapsamlı çalışmalarda özellikle sigara içenlerde A vitamini takviyesinin kanser riskini artırdığı gösterilmiştir. Aynı şekilde E vitamini de tartışmalıdır. Bu nedenle kanser önlemek amacı ile kontrolsüz gıda takviyelerinden uzak durulmalıdır”

DHA