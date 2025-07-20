Kano Faciası! Darıca Sahili'nde korku dolu anlar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kano Faciası! Darıca Sahili'nde korku dolu anlar

Kocaeli Darıca’da bindikleri kanoda düşen 2 kişiye yardıma gelen 2 kişide akıntıya kapıldı. Çevredekileri ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Cami Mahallesi mevkisindeki sahilde meydana geldi. Bindikleri kano ile denize açılan 2 kişi bir süre sonra dengelerini kaybedince suya düştü.

Durumu fark eden sahildeki 2 kişi de yardıma gitmek isterken akıntıya kapılınca toplam 4 kişi denizde mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, Sahil Güvenlik Darıca Kolluk Destek Tim Komutanlığı'na bağlı ekipler ve polis ekibi sevk edildi.

Sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan kişiler, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan kontrollerde 4 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kano Faciası! Darıca Sahili'nde korku dolu anlar

Kano Faciası! Darıca Sahili'nde korku dolu anlar

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