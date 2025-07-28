Kanola fiyatlarında sürpriz sıçrama

Temmuz ayının son haftasında kanola vadeli işlemleri Kanada doları bazında 700 seviyesine yaklaşarak dikkat çekici bir yükseliş sergiledi. Bu artış, sadece piyasa hareketliliğiyle açıklanamaz. Özellikle ABD ile Avrupa Birliği arasında yapılan ticaret anlaşması, fiyatlardaki bu yükselişi tetikleyen başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa’dan ithal edilen bazı ürünlere uyguladığı gümrük vergisini yüzde 15 seviyesine düşürmesiyle birlikte Amerikan doları uluslararası piyasalarda değer kazandı. Bu yükseliş, döviz bazında işlem gören emtia fiyatlarını yukarı çekti. Böylece, kanola gibi tarımsal ürünler de yükselen kur sayesinde prim yaptı.

Bunun yanında, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), 2026 itibarıyla akaryakıta karıştırılması gereken biyo-yakıt miktarının artırılmasını önerdi. Bu teklif, özellikle biyodizel üretiminde kullanılan yağlı tohumlar açısından piyasalarda olumlu algılandı. Kanola ve kolza yağı, bu üretim süreçlerinde kritik rol oynamaya devam ediyor.

BİYO-YAKIT TALEBİ KANOLA İÇİN FIRSAT YARATTI

EPA’nın önerisi yalnızca ABD’yi değil, Avrupa’daki biyo-yakıt üreticilerini de ilgilendiriyor. Kanola ve kolza gibi yağlı tohumlar, hem çevreci çözümler hem de enerji güvenliği açısından stratejik hale gelmiş durumda. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, 2024 yılı boyunca biyo-yakıt kullanımında %6’lık bir artış bekleniyor.

Bu artış, tarım emtialarına olan ilgiyi de doğrudan etkiliyor. Kanola, özellikle Kanada, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde yetiştirildiği için bu ülkelerdeki iklimsel gelişmeler de fiyatlamada etkili oluyor. Şu an için Kanada ve ABD’deki üretim koşullarının olumlu seyretmesi, arzın güçlü kalmasını sağlıyor. Ancak bu bolluk, fiyatların daha fazla yükselmesini bir nebze frenliyor.

Yine de uzmanlar, özellikle doların değer kazanması ve AB-ABD ticaret ilişkilerinin yeniden şekillenmesiyle birlikte, kanola gibi ürünlerde önümüzdeki aylarda da yukarı yönlü bir ivme bekliyor. Avrupa’da ithalatçı firmalar açısından daha pahalı hale gelen emtialar, üretici ülkeler için ihracat avantajı yaratıyor.

KÜRESEL İKLİM KOŞULLARI ARZI DENGELİYOR

Kanola fiyatlarında yaşanan artışın kalıcı olup olmayacağı ise büyük ölçüde hava koşullarına bağlı. Kanada Meteoroloji Servisi’nin açıkladığı son verilere göre, buğday ve kanola üretim bölgelerinde Temmuz ayında ideal yağış ve sıcaklık koşulları gözlemlendi. Aynı şekilde ABD'nin Ortabatı eyaletlerinde de verimli bir hasat dönemi yaşanması bekleniyor.

Bu durum, piyasadaki arzın yüksek seviyelerde kalmasına neden oluyor. Analistler, kısa vadede talep kaynaklı fiyat artışlarının görülebileceğini, ancak hava koşullarındaki istikrarın fiyatların daha fazla yükselmesini engelleyebileceğini öngörüyor.

Tarım sektörü, hem enerji politikalarındaki değişikliklerden hem de küresel iklim trendlerinden yoğun şekilde etkilenmeye devam ediyor. Özellikle biyodizel gibi alanlarda kullanılan tarım ürünlerinin geleceği, artık sadece tarlada değil, uluslararası toplantı salonlarında ve çevre politikalarında belirleniyor.