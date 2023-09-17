Kanser bombacısı besinler

Editör: Ali Öncü
Soğan:
Bağışıklık sistemini güçlendirir. İçerdiği allicin ve sülfür, mide ve bağırsak kanserine karşı koruyucu etkiye sahiptir.
Şeftali:
Teki bile insanın C vitamini ihtiyacının % 50’sini karşılayabilir. Kansere ve kalp krizine karşı koruyucu olan betakaroten açısından da zengindir.
Pirinç:
E ve B vitaminleri açısından zengindir. Bağırsak kanserine karşı koruyucu olan pirinç, kolesterolü düşürerek kalp krizi riskini de azaltır.
Çilek:
Kolesterol düzeyini düşürür ve sindirim sistemini düzenler. Ellegic asit adı verilen kanser savan bir maddeyi de içerir.
Domates:
Likopen açısından zengindir. Likopen, pankreas ve bağırsak kanserini önleme konusunda hayati önemdedir.
Kayısı:
Hücrelere ve dokulara zarar veren moleküllerin etkisini ortadan kaldırarak, kansere karşı korur.
Fasulye:
C vitamini ve betakaroten gibi kalp hastalığı ve kanseri önleyen antioksidanlar açısından zengindir.
Pancar:
Demir ve folik asit açısından zengin olan pancar, kan hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır.
Lahana: Kanserli hücrelerin çoğalmasını önler.
Nohut: Kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum, bakır, manganez, betakaroten ve folik asit açısından zengindir. Göğüs kanserine karşı korur.
İncir:
Potasyum, demir ve kalsiyum içerir. Modern tıp tarafından kansere karşı koruyucu olarak öneriliyor.
Sarımsak:
Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve kansere, yüksek kolesterole, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarına karşı korur.
Fındık:
Kalp krizine karşı koruyucu olan fındık, E vitamini açısından zengin bir besindir. Her gün yenilen bir avuç fındık kansere ve kırışıklıklara karşı koruyucudur.
Mercimek:
Lifli özelliği kandaki kolesterol oranını düşürür. Ayrıca şeker ve kalp hastaları için yararlıdır.
Zeytinyağı: Antioksidan özelliği ve E vitamini açısından da zengin oluşu kanser ve erken yaşlanmaya karşı beyni korur.