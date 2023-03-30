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Kanseri hırpalayan besinler

Kanserde erken teşhis önemli ancak tüketilen besinler de bir o kadar önemli. İşte kanseri hırpalayan o besinler…

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 16:44
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Kanser düşmanı besinler

Kanseri hırpalayan besinler
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Asıl önemli olan kansere yakalanmadan tedbir almak. Yediğiniz besinlerle vücudunuzun kansere olan direncini artırabilir, yakalanma riskini en aza indirebilirsiniz. Kansere yakalanma riskini en aza indirecek besinler ise şöyle;

Lahana
Özellikle meme ve akciğer kanserinin en büyük düşmanıdır lahana.

Sarımsak
Kokuyor diyerek kendinizi sarımsaktan mahrum bırakmayın. Sarımsak vücutta antibiyotik etkisi yaratır.

Üzüm ve üzüm suyu
Üzüm de kanser oluşumuna karşı savaş açmış meyvelerdendir. Bol bol tüketmekte fayda var.

Balkabağı
Balkabağını sadece tatlı olarak düşünmeyin. Çorbası oldukça sağlıklıdır ve kansere karşı mücadelede etkili bir rol oynar.

Yer elması
Bağırsak kanserinin en büyük düşmanı olan yer elmasını mutlaka tüketmelisiniz.

Bamya
Özellikle çocukların genelde sevmediği sebzelerin başında gelir bamya. Ancak sağlık açısından bakıldığında tüketilmesi gereken besinler listesinin ilk sıralarında yer alıyor.

Domates
Yazın taze taze yiyip kışın domatesten mahrum kalmak olmaz. Kurutulmuş domatesleri kışın rahatça tüketebilirsiniz.

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