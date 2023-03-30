Kanseri hırpalayan besinler

Asıl önemli olan kansere yakalanmadan tedbir almak. Yediğiniz besinlerle vücudunuzun kansere olan direncini artırabilir, yakalanma riskini en aza indirebilirsiniz. Kansere yakalanma riskini en aza indirecek besinler ise şöyle;

Lahana

Özellikle meme ve akciğer kanserinin en büyük düşmanıdır lahana.

Sarımsak

Kokuyor diyerek kendinizi sarımsaktan mahrum bırakmayın. Sarımsak vücutta antibiyotik etkisi yaratır.

Üzüm ve üzüm suyu

Üzüm de kanser oluşumuna karşı savaş açmış meyvelerdendir. Bol bol tüketmekte fayda var.

Balkabağı

Balkabağını sadece tatlı olarak düşünmeyin. Çorbası oldukça sağlıklıdır ve kansere karşı mücadelede etkili bir rol oynar.

Yer elması

Bağırsak kanserinin en büyük düşmanı olan yer elmasını mutlaka tüketmelisiniz.

Bamya

Özellikle çocukların genelde sevmediği sebzelerin başında gelir bamya. Ancak sağlık açısından bakıldığında tüketilmesi gereken besinler listesinin ilk sıralarında yer alıyor.

Domates

Yazın taze taze yiyip kışın domatesten mahrum kalmak olmaz. Kurutulmuş domatesleri kışın rahatça tüketebilirsiniz.