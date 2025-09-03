Kanser hastalarına özel sağlıklı beslenme tavsiyeleri

Beslenme ve Diyet Uzmanı Burcu Özger, kanser hastaları için beslenme önerilerinde bulundu. Kanser tedavisindeki beslenme amacınızın vücut kas kütlesi ve vücut ağırlığını korumak olduğunu belirten Diyetisyen Özger, "Bununla birlikte bağışıklık sisteminizi desteklemek bu süreçte çok önemli. Tedaviye bağlı yan etkilere bakacak olursak; bulantı, iştahsızlık, ishal, kabızlık veya ağızda yanma hissi gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Amacımız bunları hafifletmek. Bir diğer amaç da yara iyileşmesi ve iyileşme sürecinizi hızlandırmak" dedi.



Özger, "İştahsızlıkla karşılaştığınızda, yemeği sık sık ve küçük öğünlerle tüketirseniz bu süreci çok daha kolay yönetebilirsiniz. Öğün saatlerinizi düzenli bir şekilde ilerletirseniz, iştahsızlık durumunu ortadan kaldırabilir veya en aza indirebilirsiniz. Bir diğer durum bulantı ve kusma. Özellikle ilaçlarla birlikte kokulara karşı hassasiyetiniz artabilir ve yemeklerin kokusu size daha ağır gelebilir. Bu süreçte, ne kadar yağsız veya hafif besinler tüketirseniz o kadar iyi olur. Aç karnına olmamak kaydıyla gün içinde zencefilli çay, nane limon çayı tüketebilirsiniz. Bu çayların tüketimini günde 1 bardak olacak şekilde planlamak fayda sağlayacaktır." diye konuştu.

Kanser tedavisi gören hastalarda ağız yaralarıyla sık karşılaşıldığını belirten Diyetisyen Özger, bu yaraları gidermek için yumuşak ve ılık, daha az baharatlı besinler tavsiye etti.

Püre, yoğurt, çorba ve sıvı gıdalarla bu sürecin daha sağlıklı ilerleyeceğini; asidik ve gazlı içeceklerden uzak durarak ağız yaralarına karşı önlem alınabileceğini ifade etti.