Oyuncu Canan Ergüder ekranlara bomba gibi dönüyor. Kanser hastalığını yendi

Ünlü oyuncu Canan Ergüder, Nisan 2021’de meme kanserine yakalanmıştı.
Canan Ergüder, hastalığı nedeniyle başrol oynadığı Menajerimi Ara dizisinden ayrılmak zorunda kalmıştı.
Tedavisinin ardından, kanseri yenen 44 yaşındaki oyuncu sağlığına kavuştu.
Canan Ergüder, sağlığına kavuştuktan sonra Show TV’de yayınlanan Oğlum dizisinde oynamıştı.
Ancak bu proje çok uzun sürmedi.
Başarılı oyuncu yeni proje için kolları sıvadı.
Son olarak Ay Yapım imzalı 'Menajerimi Ara' ve 'Oğlum' dizilerinde rol alan başarılı oyuncu ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Canan Ergüder, yeni dizi Aile’de başrol oynayacak.
Canan Ergüder, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın, senaristliğini Hakan Bonomo'nun üstlendiği, başrolünde İbrahim Çelikkol'un (Aslan) yer alacağı yapımın kadrosuna dahil oldu.
Ergüder, dizide "Leyla" karakterini canlandıracak.