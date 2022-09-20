20 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Oyuncu Canan Ergüder ekranlara bomba gibi dönüyor. Kanser hastalığını yendi

Oyuncu Canan Ergüder ekranlara bomba gibi dönüyor. Kanser hastalığını yendi

Geçtiğimiz yıl kanser tedavisi için hastaneye yatan Canan Ergüder, kanseri yendi. Meslek hayatına kaldığı yerden devam eden ünlü oyuncu iddialı bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Galeri Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 10:47
Takip Et
1/16
Oyuncu Canan Ergüder ekranlara bomba gibi dönüyor. Kanser hastalığını yendi

2/16
Oyuncu Canan Ergüder ekranlara bomba gibi dönüyor. Kanser hastalığını yendi

Ünlü oyuncu Canan Ergüder, Nisan 2021’de meme kanserine yakalanmıştı.

3/16
Oyuncu Canan Ergüder ekranlara bomba gibi dönüyor. Kanser hastalığını yendi

Canan Ergüder, hastalığı nedeniyle başrol oynadığı Menajerimi Ara dizisinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

4/16
Oyuncu Canan Ergüder ekranlara bomba gibi dönüyor. Kanser hastalığını yendi

Tedavisinin ardından, kanseri yenen 44 yaşındaki oyuncu sağlığına kavuştu.

5/16
Oyuncu Canan Ergüder ekranlara bomba gibi dönüyor. Kanser hastalığını yendi

Canan Ergüder, sağlığına kavuştuktan sonra Show TV’de yayınlanan Oğlum dizisinde oynamıştı.

6/16
Oyuncu Canan Ergüder ekranlara bomba gibi dönüyor. Kanser hastalığını yendi

Ancak bu proje çok uzun sürmedi.

7/16
Oyuncu Canan Ergüder ekranlara bomba gibi dönüyor. Kanser hastalığını yendi

Başarılı oyuncu yeni proje için kolları sıvadı.

8/16
Oyuncu Canan Ergüder ekranlara bomba gibi dönüyor. Kanser hastalığını yendi

Son olarak Ay Yapım imzalı 'Menajerimi Ara' ve 'Oğlum' dizilerinde rol alan başarılı oyuncu ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

9/16
Oyuncu Canan Ergüder ekranlara bomba gibi dönüyor. Kanser hastalığını yendi

Canan Ergüder, yeni dizi Aile’de başrol oynayacak.

10/16
Oyuncu Canan Ergüder ekranlara bomba gibi dönüyor. Kanser hastalığını yendi

Canan Ergüder, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın, senaristliğini Hakan Bonomo'nun üstlendiği, başrolünde İbrahim Çelikkol'un (Aslan) yer alacağı yapımın kadrosuna dahil oldu.

11/16
Oyuncu Canan Ergüder ekranlara bomba gibi dönüyor. Kanser hastalığını yendi

Ergüder, dizide "Leyla" karakterini canlandıracak.

12/16
Oyuncu Canan Ergüder ekranlara bomba gibi dönüyor. Kanser hastalığını yendi

13/16
Oyuncu Canan Ergüder ekranlara bomba gibi dönüyor. Kanser hastalığını yendi

14/16
Oyuncu Canan Ergüder ekranlara bomba gibi dönüyor. Kanser hastalığını yendi

15/16
Oyuncu Canan Ergüder ekranlara bomba gibi dönüyor. Kanser hastalığını yendi

16/16
Oyuncu Canan Ergüder ekranlara bomba gibi dönüyor. Kanser hastalığını yendi

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Başörtü ve sakal yasağı getiren Albay İlhan Coşkun açığa alındı
1
﻿Başörtü ve sakal yasağı getiren Albay İlhan Coşkun açığa alındı
﻿Başörtü ve sakal yasağı getiren Albay İlhan Coşkun açığa alındı
﻿Motorine minicik indirim geldi
2
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
3
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
4
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
5
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
6
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
7
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿Spor Toto 1. Lig'de 4 takım galibiyete hasret
﻿Spor Toto 1. Lig'de 4 takım galibiyete hasret
﻿Spor Toto 1. Lig'de 4 takım galibiyete hasret
﻿Namazda secdeye gittiği sırada çantasını çaldılar
﻿Namazda secdeye gittiği sırada çantasını çaldılar
﻿Namazda secdeye gittiği sırada çantasını çaldılar
﻿14 bin çiftçiye gübre ve mazot desteği
﻿14 bin çiftçiye gübre ve mazot desteği
﻿14 bin çiftçiye gübre ve mazot desteği
﻿Yurt dışı üretici fiyat artışı uçtu gidiyor Bir de bunun yanında enerji giderleri var
﻿Yurt dışı üretici fiyat artışı uçtu gidiyor Bir de bunun yanında enerji giderleri var
﻿Yurt dışı üretici fiyat artışı uçtu gidiyor Bir de bunun yanında enerji giderleri var
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Meksika'daki 7.6 büyüklüğündeki depreme kır evinde yakalandılar. İşte deprem anına ait ürkütücü görüntü
﻿Meksika'daki 7.6 büyüklüğündeki depreme kır evinde yakalandılar. İşte deprem anına ait ürkütücü görüntü
﻿Meksika'daki 7.6 büyüklüğündeki depreme kır evinde yakalandılar. İşte deprem anına ait ürkütücü görüntü
﻿Usta sanatçı Levent Kırca'nın kızını görenler gözlerine inanamadı O da babasının izinden gidiyor
﻿Usta sanatçı Levent Kırca'nın kızını görenler gözlerine inanamadı O da babasının izinden gidiyor
﻿Usta sanatçı Levent Kırca'nın kızını görenler gözlerine inanamadı O da babasının izinden gidiyor
﻿Ağaçlar evleri ele geçirdi. İnsanlardan sonra dünya böyle olacak. İnsanoğlu kanser hücresi gibi doğayı yok ediyor
﻿Ağaçlar evleri ele geçirdi. İnsanlardan sonra dünya böyle olacak. İnsanoğlu kanser hücresi gibi doğayı yok ediyor
﻿Ağaçlar evleri ele geçirdi. İnsanlardan sonra dünya böyle olacak. İnsanoğlu kanser hücresi gibi doğayı yok ediyor
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan soru
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan soru
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan soru
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
﻿Doların yıl sonu kaç lira olacağını Selçuk Geçer açıkladı. Cehenneme hoş geldiniz diyerek duyurdu
﻿Doların yıl sonu kaç lira olacağını Selçuk Geçer açıkladı. Cehenneme hoş geldiniz diyerek duyurdu
﻿Doların yıl sonu kaç lira olacağını Selçuk Geçer açıkladı. Cehenneme hoş geldiniz diyerek duyurdu
﻿Diyarbakır’daki dünyaca ünlü 11 bin yıllık Gre Fılla Höyüğü için zamana karşı yarış. Değerine paha biçilemiyor
﻿Diyarbakır’daki dünyaca ünlü 11 bin yıllık Gre Fılla Höyüğü için zamana karşı yarış. Değerine paha biçilemiyor
﻿Diyarbakır’daki dünyaca ünlü 11 bin yıllık Gre Fılla Höyüğü için zamana karşı yarış. Değerine paha biçilemiyor
﻿Modifiye tutkunları eski araçları yeniden yarattı
﻿Modifiye tutkunları eski araçları yeniden yarattı
﻿Modifiye tutkunları eski araçları yeniden yarattı
﻿Yüsra Geyik beyaz elbisesi ve dekoltesi ile olay oldu. Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi
﻿Yüsra Geyik beyaz elbisesi ve dekoltesi ile olay oldu. Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi
﻿Yüsra Geyik beyaz elbisesi ve dekoltesi ile olay oldu. Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı işinden kovuldu. Ünlü bir markanın reklam yüzü olmuştu
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı işinden kovuldu. Ünlü bir markanın reklam yüzü olmuştu
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı işinden kovuldu. Ünlü bir markanın reklam yüzü olmuştu
﻿Ünlülerin estetiksiz hallerini tanıyamayacaksınız. Görenler hayretler içinde kalıyor
﻿Ünlülerin estetiksiz hallerini tanıyamayacaksınız. Görenler hayretler içinde kalıyor
﻿Ünlülerin estetiksiz hallerini tanıyamayacaksınız. Görenler hayretler içinde kalıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.