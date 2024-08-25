Kanser hastası uzman çavuş hayatını kaybetti

Uzman Çavuş Hasan Aslan, bir süredir görev yaptığı Suriye'deki birliğinde rahatsızlanınca kanser teşhisi konuldu. Aslan Tedavi için Türkiye'ye getirilerek Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 5 aydır hastanede tedavi gören Aslan bugün yaşamını yitirdi. Gaziantep’in Karkamış ilçesi Eceler Mahallesi'nde ikamet eden ve 1 yıllık evli olduğu öğrenilen Hasan Aslan'ın cenazesinin, yarın öğle namazına müteakip yapılacak törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi. Aslan'ın ailesinin evine Türk bayrakları asıldı.