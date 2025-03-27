Kanser hastasının ilaçları ve altınları çalındı! Gözyaşlarına boğuldu

Olay, 24 Mart'ta Şanlıurfa-Adana otoyolundaki Yenice Dinlenme Tesisleri'nde meydana geldi. Ankara'da yaşayan Ali Kınasakal (62), eşi Rukiye ve oğulları Efekan ile birlikte, Şanlıurfa'daki kızları Rumeysa Parlak'ı ziyaret etmek üzere yola çıktı.

Kınasakal ailesi namaz kılmak ve dinlenmek amacıyla tesiste durdu. Bu sırada 01 AUH 146 plakalı bir otomobil yanlarına yaklaştı ve araçtan inen bir kişi, arka kapıyı açarak içerisinde altın, nakit para ve kanser ilaçlarının bulunduğu çantayı alarak hızla uzaklaştı. Hırsızlığı fark etmeyen aile, molanın ardından yola devam etti. Bir süre sonra Rukiye Kınasakal çantasını kontrol ettiğinde yerinde olmadığını fark etti. Aile çantayı tesiste unutmuş olabileceklerini düşünerek geri döndü. Çantayı bulamayan aile, tesisin karşısındaki bir lastikçiye ait güvenlik kamerasını kontrol etti. Görüntülerde, bir kişinin araçlarına yaklaşarak çantayı çaldığı görüldü. Bunun üzerine aile, jandarmaya haber verip şüphelilerden şikayetçi oldu.

"ÇOK MAĞDUR OLDUM"

Kanser tedavisi gördüğü için 3 yıldır kızını göremeyen Rukiye Kınasakal, gözyaşları içerisinde hırsızların çantayı geri getirmelerini isteyerek, "Ben kanser hastasıyım ve Ankara'daki onkoloji hastanesinde tedavi görüyorum. 3 yıldır kızımı ve torunumu görememiştim. Nihayet bayramda onlarla birlikte olmak için büyük bir heyecanla yola çıktık. Seferi olduğumuz için Adana'da bir dinlenme tesisinde mola verdik. Namaz kıldığım sırada hırsızlar çantamı çalmış. Çantamın içinde 8 çeyrek altın, 1 bilezik, 1 yüzük ve torunuma hediye almak için bankadan çektiğim 20 bin TL nakit para vardı ama en önemlisi, 3 aylık tedavim için gerekli olan kanser ilaçlarımdı. Bu ilaçları yalnızca raporla alabiliyorum ve şu an yenisini temin etmem çok zor. Çok mağdur oldum, yetkililerden çantamın bulunmasını istiyorum" dedi.

Eşi Ali Kınasakal ise, hırsızların yakalanmasını isteyerek, "Eşim kanser hastası olduğu için ilaçlarını raporla alıyoruz. Olay günü tesiste kısa bir mola verdik. Biz çay içerken hırsızlar aracımıza yaklaşmış. Güvenlik kamerasında, şüphelinin eşimin çantasını alıp 20 saniyede hızla uzaklaştığı görülüyor. Jandarmaya şikâyette bulunduk ancak şu ana kadar bir gelişme olmadı. Çantanın bir an önce bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.